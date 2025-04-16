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台大傳「門診限號」 院方否認

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

個別醫院總額新制上路，健保署擬定每家醫院醫療服務量上限，希望落實分級醫療，各大醫院擬定因應措施，外傳台大實施「門診限號」，門診超過五十位病人，就要扣錢。

台大表示，去年就已經針對看診人數偏多的醫師實施診察費打折制度，這在個別醫院總額政策公布前就已實施。

一名台大醫院主任級醫師表示，醫院早已實施「類似限號」措施，門診看八十位病人以上，診察費幾乎沒得領，「此制度與個別醫院總額高度相關」，自己每診次病人超過一四○人，並未拒收病人，只能把多看病人「當作做功德」。

另一名醫師在社群平台轉述台大胸腔內科醫師遭遇，台大醫院因應雙北醫院今年起實施個別醫院總額，擔心經營虧損，要求各醫師嚴格限制門診人數，超過五十位病人，就會扣錢，看愈多、扣愈多，自己平均每診收治七十至八十病人，「每次看門診都像做功德」。

台大醫務秘書陳彥元強調，院方並無祭出任何限號措施，或因應個別醫院總額而訂出任何政策，至於診察費隨病人數量增加而打折給付，此為健保制度規定，院方過去發給醫師診察費均為固定金額，去年起考量團隊成本等各項因素，訂出一套計算公式，醫師每診病人數愈多，就會影響診察費。

對於部分醫師考量診察費，選擇自主限號，陳彥元說，院方未硬性要求醫師限號，尊重醫師。個別醫院總額實施一季後，考量醫院營運、員工福利等，訂出因應措施。

健保署 台大醫院 醫師

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