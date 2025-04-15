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紙風車劇團「燈怪」出擊 挑戰機械裝置再進化

中央社／ 新北15日電
客家委員會全新製作親子音樂劇《燈怪》先前進入最後總彩排階段，客委會主委古秀妃（右2）與紙風車劇團創辦人李永豐（右3）到工廠看《燈怪》彩排。圖／中央社
客家委員會全新製作親子音樂劇《燈怪》先前進入最後總彩排階段，客委會主委古秀妃（右2）與紙風車劇團創辦人李永豐（右3）到工廠看《燈怪》彩排。圖／中央社

紙風車劇團親子音樂劇「燈怪」進入最後組裝階段，這次「燈怪」比起上一檔製作「雨馬」機械裝置再進化，光是燈光迴路就有80多組，將控制長200公尺，約1.2萬顆LED燈的繽紛效果。

紙風車劇團今天在汐止劇團工廠首度曝光高8公尺，寬9.5公尺的「燈怪」國王，比起「雨馬」重量7公噸，「燈怪」也有6.5公噸，甚至電動機械就有8組。

這次「燈怪」底座以卡車為基，無須人力就可以移動，其他包括頭、嘴巴、脖子到眼睛、眼皮都有機械動力裝置可以轉動，努力讓燈怪活起來。

紙風車劇團團長任建誠表示，「燈怪」由4人控制，開車的駕駛與副駕駛之外，頭部上方有一人控制眼球跟頭部的轉動，車尾也有一位控制人員，非常精密。

「燈怪」會噴煙不稀奇，任建誠說，「噴煙得噴得有情境。」原來劇情中燈怪國王吃了太多藍藻身體不舒服，所以噴煙就是放屁排氣，「我們也要讓孩子們一起齊聲倒數，一起迎接噴氣來臨。」這次的「燈怪」翅膀也會有將近60度的持續擺動；「燈怪」前腳舉起放下之後，後腳會有爬行的動作，非常擬真。

機械設計楊金源表示，能和紙風車劇團工作非常開心，「台灣表演劇場舞台動力機械還是很陽春，很值得我們投入。」這次由楊金源團隊出圖，紙風車團隊落實執行，「像眼球要多方向多角度轉動，眼球跟眼皮同時要動；『燈怪』的頭必須可以用吊車吊上去還有這麼多機關可以運作，我們都在跟自己的經驗賽跑。」

任建誠分享，法國南特島上有許多大型動力偶裝置，不但撐起產業，還可以遊行演出，「透過機械動力裝置細緻操控，賦予死物生命，這是紙風車的理想。」任建誠說，最重要的是孩子們能夠看見這些不存在的事物出現在眼前，打開他們的想像力，「我們的努力就值得了。」

客委會與紙風車劇團聯手打造親子音樂劇「燈怪」將於4月26日及27日登場，地點在兩廳院藝文廣場，免費入場。

紙風車 音樂劇

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