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北捷驚傳隨機砍人…醫籲看清加害人五大徵兆 這站姿候車較安全

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北捷石牌站月台揮刀…女嫌情緒不穩送醫觀察 被害婦「背傷3公分」

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北捷驚傳隨機砍人！醫：看清五大徵兆 這站姿候車較安全

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，等候捷運時，最好以斜站方向的候車線排隊，隨時注意後方有無陌生人接近。本報資料照片
衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，等候捷運時，最好以斜站方向的候車線排隊，隨時注意後方有無陌生人接近。本報資料照片

台北石牌捷運站今天傍晚5時54分驚傳隨機傷人事件，40歲林女今午5時許持刀刺傷42歲陳女背部，警方當場逮捕林女帶返偵辦，初步將朝傷害罪方向偵辦。陳女送醫後無生命危險。

衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，隨機傷人事件發生原因各不相同，如台中捷運日前爆發隨機攻擊事件，加害人疑似有精神異常問題，另北部日前也有民眾因與他人吵架，情緒激動，當旁人勸架時，就遭到攻擊的事件，因此，捷運石牌站這起事件的發生原因，還需進一步釐清。

李俊宏說，若加害人屬於精神異常時，可以觀察五大警訊，包括眼神怪異、情意激躁、說話大聲、言語謾罵、行為脫離現實，這時應提高警覺，保持冷靜、盡量遠離，避免和對方直接發生衝突，並通報捷運站務人員。如果該名民眾有作勢攻擊時，這時應將後背包背在前方，避免心、肺等重要器官遭到傷害，如果手上有雨傘，有應隨時做好準備自我保護。

李俊宏說，每次捷運發生隨機傷人事件後的一段時間，大家搭乘捷運時，神經都比較緊繃，但隨著時間過去，大家又恢復看手機、聽音樂的生活，建議搭乘捷運時，對於外界事物仍應維持感覺與感知，保持警覺，不要過度沉浸在手機或音樂，以防發生意外事件，反應不及，一旦出現意外事件，大家也應互相幫忙。

「等候捷運時，最好以斜站方向的候車線排隊，隨時注意後方有無陌生人接近。」李俊宏說，許多隨機傷人事件，加害人可能從背後攻擊，因此，等捷運時，最好不要正對列車門的方向候車，而是以斜站的方向候車，這時可以看清楚左右及後方，避免後方有陌生人接近時，還渾然不知，候車時也應與陌生人保持一定的距離，當被攻擊時，一定要大聲呼喊、求助。

台中捷運 石牌 音樂

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