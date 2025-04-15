充電式鋰電池業者自行回收處理 7月可望有優惠
環境部今天預告修正相關辦法，二次鋰電池（充電式鋰電池）責任業者提自建回收循環鏈計畫並審查獲准者，可有83%或87%優惠，預計7月上路。
環境部資源循環署預告修正「乾電池回收清除處理費費率」附表的二次鋰電池優惠費率，製造、輸入或進口二次鋰電池的責任業者，提自建回收循環鏈計畫，並經中央主管機關審查核准者適用，修正預告期14天。
資源循環署說，原本繳費費率為每公斤新台幣39元，適用優惠費率的責任業者，如果在國內循環處理，給予第一級優惠費率每公斤5.1元、優惠87%；在境外循環處理給予第二級優惠費率，每公斤6.66元、優惠83%。
至於採國內循環者較優惠，資源循環署表示，由於鋰金屬等可再使用，及自建回收循環鏈計畫須投資一定成本，應是運作規模化的責任業者才會布建，如電動車二次鋰電池業者、儲能電池業者等。
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