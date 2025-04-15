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4旬女網購美容針釀「肉毒桿菌中毒」 踩紅線最重恐挨罰1億

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部疾管署今公布，出現今年首例「醫源性肉毒桿菌中毒」病例。示意圖／ingimage
衛福部疾管署今公布，出現今年首例「醫源性肉毒桿菌中毒」病例。示意圖／ingimage

衛福部疾管署今公布，出現今年首例「醫源性肉毒桿菌中毒」病例，個案為40多歲女性，網購含肉毒桿菌毒素的美容針，並由賣家到府注射，後出現吞嚥困難、唾液分泌障礙、眼瞼下垂、肌肉無力及全身倦怠等症狀；食藥署指出，擅自輸入禁藥，最重可處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。

2019年以來共有8例醫源性「肉毒中毒」，其中5例與地下醫美相關。北部這名40多歲女性，3月下旬網購含肉毒桿菌毒素的美容針，並由賣家到府在臉頰額頭注射，3天後發病出現吞嚥困難、唾液分泌障礙、眼瞼下垂、肌肉無力及全身倦怠等症狀，隔日就醫，發病第6天又因呼吸困難插管使用呼吸器住加護病房，通報肉毒桿菌中毒，並自費使用22萬的抗毒素治療。該個案為今年首例醫源性肉毒桿菌中毒通報，也是首例自費使用抗毒素。

開業皮膚科醫師趙昭明說，施打肉毒桿菌等侵入性治療，用於包括抬頭紋、魚尾紋、咀嚼肌等的處置，屬於醫療行為，要由合格、有經驗的醫師進行，因為每個部位需要注射的劑量、稀釋的比例等都要注意，產品本身當然也要取得食藥署的核准、取得使用字號才能使用。

台灣皮膚科醫學會理事、台大醫院皮膚部主治醫師廖怡華說，打一次肉毒桿菌約可持續4至6個月。先前曾碰過移工「打壞了」來就診，因為使用了品質不良的肉毒桿菌，一問之下才知道，是到同鄉間「食好鬥相報」的沙龍做美容，因為使用成分不明的產品，開刀後竟取出奇怪的顆粒；且不只用了劣質品，這類到家施打本就違反醫療法規。

食藥署副署長王德原說，這些藥品如果是未經核准而擅自輸入的藥品，屬於禁藥，輸入禁藥涉違反藥事法第82條規定，可處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金；若明知為禁藥，而販賣或意圖販賣而陳列者，涉違反藥事法第83條規定，可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣5000萬元以下罰金。

疾管署防疫醫師林詠青說，醫源性肉毒桿菌中毒，是指為美容或是醫療用途而人為注射肉毒桿菌毒素引起；疾管署發言人羅一鈞表示，一般用在美容或是醫療用途的劑量，皆遠低於中毒劑量，因此幾乎不會中毒，但若是使用來源不明的肉毒桿菌毒素，仍可能發生；國內自2019年以來累計8例醫源性肉毒桿菌中毒個案均與醫學美容有關，其中5起和地下醫美有關。

中毒 疾管署 肉毒桿菌 醫師 食藥署

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