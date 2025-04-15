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麻疹新增病例搭高鐵南下5天3度就醫 高雄匡列172人

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市衛生局表示，一名麻疹確診個案4月3日與家屬搭高鐵至高雄親友家，身體不適三度就醫，共匡列接觸者172人，提醒民眾提高警覺。圖／高市衛生局提供
高市衛生局表示，一名麻疹確診個案4月3日與家屬搭高鐵至高雄親友家，身體不適三度就醫，共匡列接觸者172人，提醒民眾提高警覺。圖／高市衛生局提供

疾管署今天公布上周新增2例北部本土麻疹確診個案，皆為未滿1歲男嬰，全是先前越南境外移入1歲男童於診所就醫接觸者。高雄市衛生局疫調發現，其中一名男嬰4月3日與家屬搭高鐵至高雄親友家，身體不適三度就醫，目前已經出院，共匡列接觸者172人，須健康監測至4月27日。

衛生福利部疾病管制署今日公布一起麻疹群聚事件，其中1名幼童曾與北部境外麻疹病例於同一診所就醫，被匡列為接觸者。高市衛生局疫調發現，4月3日確診個案與家屬搭高鐵至高雄市親友家，4月4日、4月6日因發燒、流鼻涕、咳嗽有痰、四肢零星紅疹等症狀至高雄的診所就醫。4月8日再因發燒、呼吸急促送醫，醫師診斷疑似麻疹並通報，同時收治負壓隔離病房。

衛生局說，個案已脫離可傳染期並出院，目前匡列接觸者172人，無接觸者出現疑似症狀，皆已完成健康關懷，並針對符合條件者完成暴露後預防，健康監測至4月27日。

衛生局提醒，麻疹出疹前後4天即具有傳染力且傳播力極強，會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，潛伏期7至18天，與確診者接觸後10至12天會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等症狀，平均約14天會出疹，民眾出現上述麻疹疑似症狀，應主動聯繫居住地之衛生所安排就醫。

確診 衛生局 麻疹

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