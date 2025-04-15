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國道ETC減碳有成 逾7000座大安森林公園年吸碳量

中央社／ 台北15日電

遠通電收股份有限公司營運的國道電子收費ETC於2013年底全面上路，截至目前減少264萬噸碳排放，相當於7127座大安森林公園的年吸碳量。

遠通電收今天發布新聞稿表示，根據金融監督管理委員會「上市櫃公司永續發展路徑圖」，所有上市櫃企業2027年前須完成溫室氣體盤查，2029年前通過查證。遠通電收雖非上市公司，仍提前完成ISO14064-1:2018溫室氣體盤查與認證。

根據交通部運輸研究所數據，ETC上路後累計超過640億筆通行交易，節省11億公升燃油，約可填滿450座奧林匹克運動會標準泳池，也減少紙本回數票印製，累積高度相當於1.2萬座台北101大樓。

遠通電收也透過「eTag停車扣繳」串聯uTagGo App會員服務，可有效減少行車碳足跡，包括全台路邊停車自動扣款，免去超商列印小白單，減少紙張浪費；超過2500座合作停車場，提供快速進場免取票、電子發票替代紙本發票；「減碳車幣」機制，用戶可累積減碳點數折抵通行費與停車費；智慧導航縮短找車位時間，降低車輛怠速與碳排放。

減碳 碳排放 電子發票

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