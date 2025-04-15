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陽明山火燒山疑感測儀器所致 學者指2潛在風險來源

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
陽明山小油坑遊憩區往七星山步道昨天火燒山，因山區水源不足，且強風助長火勢，上百名消防人員搶救5個多小時才撲滅火勢。記者林伯東／攝影
陽明山小油坑遊憩區往七星山步道昨天火燒山，因山區水源不足，且強風助長火勢，上百名消防人員搶救5個多小時才撲滅火勢。記者林伯東／攝影

陽明山小油坑遊憩區往七星山步道昨近中午起火釀火燒山，上百名消防人員前往搶救，空勤總隊派直升機支援，5個多小時撲滅火勢，延燒約50公頃。起火原因疑為國研院設置的空氣品質感測儀器。專家表示，感測器設計上，導致自燃的潛在風險來源可能來自供電系統與電路短路，但多年來執行空氣品質監測的過程中，自燃的案例其實少之又少。

為偵測大屯火山活動噴發氣體與空氣品質，國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國研院國網中心) 利用空氣品質感測儀器，在小油坑地區蒐集大屯山地區的空氣品質資料，而國研院目前正配合消防單位釐清起火原因。

台灣科技媒體中心（SMC）今邀集學者針對陽明山小油坑火災分析起火原因，中央大學大氣科學系教授王聖翔表示，這次火災的起火原因是不是空品感測器自燃，因並不清楚感測器的詳細設計難以斷定原因，但如果不單指這一次的事件，從感測器的設計上，導致自燃的潛在風險來源有可能有2個，首先是供電系統，再來就是電路短路。

王聖翔指出，由於空品感測器是電子設備，若設置於戶外，需要有發電的來源與電池才能維持設備運作，常見的方式是使用太陽能板搭配鋰電池或鉛酸電池，由於鋰電池易受劇烈衝擊與高溫影響，因此有潛在的自燃風險。

另外，空品感測器中有許多電路設備，若機器老舊、潮濕也可能導致設備短路和自燃，特別是空品感測器為了分析空氣中的成分，一定會需要讓含有水氣的空氣進入儀器，是風險的來源之一。

王聖翔說，需要注意的是，這些問題可採用經安全認證的電池及電源供應器，採用防火材質外殼或線材，或加裝保護裝置來降低風險，多年來執行空氣品質監測的過程中，自燃的案例少之又少，因此需要等待調查報告公布才能有最終的定論。

中興大學水土保持學系副教授宋國彰表示，植被恢復所需的時間取決於火災強度與植被型，越是以草本植物為優勢的植被型，恢復所需的時間就越短，這是因為比起樹木，草本植物的生長速度快且短時間就能長到成熟個體，若要更精確判斷這次火災的影響程度及植被恢復所需的時間，需要實際現場勘查後，才能進一步確認。

火災 空氣品質 風險

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