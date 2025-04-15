人為何要關心遠方 冰川學者威廉柯根談《冰的顏色》

在格陵蘭純白無垠的冰原上，一道滿佈灰色碎石的「山脈」格外突兀。這不是天然地貌，而是美國陸軍工程師在1960年代為極地科學研究鋪設的碎石路。這條道路曾與冰面齊平，如今高高隆起，猶如一座冰原中的小山，足見格陵蘭冰川融化的嚴重程度。

「這條坡道，就像是一座巨大的、屹立不搖的氣候變遷紀念碑。」丹麥暨格陵蘭地質調查局冰川學家威廉・柯根（William Colgan）望向鏡頭說。

這幕畫面出自紀錄片《冰的顏色》（The Color of Ice），記錄科學家在格陵蘭投入科學研究的過程，及當地原住民因冰融面臨的生存挑戰。為了迎接該片在台首次放映，柯根4月接受歐萊德邀請，來台參與「北極的最後一塊冰」IPCC學者國際論壇，並在論壇前接受聯合報專訪。

格陵蘭不斷融化，世界卻無感？

2022年夏天，歐萊德與聯合報系、願景工程基金會組成格陵蘭採訪團，直擊冰山崩落實況，柯根是受訪學者之一。當時，柯根向眾人示警，格陵蘭冰川正以每秒一萬噸冰融化的驚人速度流入大海，三年過去了，情況沒有好轉。

柯根指出，近年一項關注冰川「既定質量損失」（committed mass loss）的研究估計，格陵蘭已「註定」流失冰原體積的3%，相當於全球海平面上升27公分。也有研究指出，當人們無法如期達成《巴黎協定》的溫控目標，在某些模擬情境下，即使地球日後再度降溫到臨界點之下，也保不住冰川。

作為第一線見證冰川消融的科學家，柯根對現況充滿憂心。三年前，政府間氣候變化專門委員會（IPCC）集結各國科學家智慧結晶，公布第六次評估報告（AR6），十天後就被奧斯卡摑掌事件轉移焦點。今年二月，各國代表為IPCC第七次評估報告（AR7）首次開會，卻又碰上全球第二大碳排國美國退出。

但柯根也說，他已能預見AR7的結論，和往年一樣，「就是必須減少二氧化碳。」科學家早就提出解方，人類卻仍逐步走向高溫、高碳排的未來，不禁讓柯根反覆思量科學家在氣候運動中扮演的角色。

不只寫論文，還要會說故事

三年前，丹麥政府為了在COP27呈現格陵蘭的科學研究工作，派出攝影團隊跟拍柯根和工程師謝爾德（Christopher Shields）進行中的「Hotrod」專案，兩人研發新型的電動高溫熔頭鑽頭，希望取代過往耗能費時的冰層鑽探系統。在田野測試時，他們意外遇見因紐特獵人Olennguaq，科學家和原住民的冰原經歷相互交織，為影片增添不少故事性。

不過，丹麥當年大選後未如期組成新政府，無法派人參加COP27，團隊遂將影像資料轉為製作紀錄片《冰的顏色》。該片在2023問世，後於全球多國放映，並在瑞士日內瓦的國際冰川電影節（FIFG）獲得「觀眾票選獎」。《冰的顏色》也獲得丹麥地理中心（Geocenter Denmark）和維倫基金會（VILLUM FONDEN）贊助，提前支付所有參與者的拍攝費用，今年二月起在WaterBear平台開放大眾免費觀看。

比起科學論文，用紀錄片「說故事」，會讓人們對冰川融化的現實更有感。在《冰的顏色》中，觀眾跟著研究團隊一起走過跌宕起伏的測試歷程，最後發現，同一冰層和美軍60年前鑽探時相比，其厚度減少了27公尺，相當於九層樓高，這比任何龐大的融冰數據都讓人有感。

柯根說，研究者寫科學論文、被IPCC引用固然令人滿足，但這僅能「由上而下」為各國指引氣候政策方向，當今科學家得肩負起跟大眾溝通的任務，「需要讓普通人理解氣候變遷，他們才能『由下而上』啟發改變」。

和大眾談氣候變遷時，如果對方年齡低於18歲，柯根會告訴他們這是大人的責任，「要一個八歲的孩子去解決氣候變遷，只會徒增氣候焦慮。」但對成年人來說，柯根認為，從投票到消費，每個選擇都能促成改變，當代網路社群也有助於人們找到氣候行動的盟友，這或許是未來希望所在。

談氣候變遷有「認知失調」？ 格陵蘭其實近在眼前

全球野火洪水四起，人們越來越能意識到極端氣候的存在，但近年也興起一波「綠反挫」（Greenlash）。柯根認為，這是大眾對氣候變遷議題的「認知失調」——人們願意為了千萬分之一的中獎率去買樂透，但當科學證實全球冰川融化中，多數人卻不會立即採取行動。

如何解套？或許就是要深刻認知，氣候災害的未來離自己並不遠。「格陵蘭的現況告訴人們的訊息很明確，就是海平面會上升。」柯根說，「當你覺得自己離格陵蘭很遠，只要住在海邊附近，總有一天格陵蘭的影響會來到你家門前」。