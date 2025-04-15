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彰化芳苑潮水湧來靈感乍現 陳炳臣首幅家鄉主題畫作參展再添一金

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
2025年4月韓國亞細亞美術招待展，台灣家同文化藝術基金會創辦人林家同（左一）、 中華TJ臺日文化經濟交流協會理事長李明儒 （左四）、藝術家陳炳臣（左五）、韓國文化藝術基金會會長姜信雄（左六）合影。圖／陳炳臣提供
2025年4月韓國亞細亞美術招待展，台灣家同文化藝術基金會創辦人林家同（左一）、 中華TJ臺日文化經濟交流協會理事長李明儒 （左四）、藝術家陳炳臣（左五）、韓國文化藝術基金會會長姜信雄（左六）合影。圖／陳炳臣提供

國際金牌藝術家陳炳臣長居家鄉彰化縣芳苑，晚間常到海邊散步，滿天星斗遍灑漲潮景象剎那銘刻腦海，他畫出芳苑海邊夜景「蒼穹海韻」，榮獲日本東京都美術館國際書畫交流展金牌，另兩件作品「銀河杉影」、「雲杉」也分獲日、韓金牌。

陳炳臣經常駕車到合歡山等名山名勝，從中捕捉靈感，筆下的台灣杉木卓然獨立，台灣山櫻花繁華似錦，作品連年得獎，陳炳臣熱心公益，授權家鄉身障社福機構印成禮盒外包裝圖案，結果熱賣。

今年3月底他參加日本東京都美術館國際書畫交流展，畫作「銀河杉影」和「蒼穹海韻」榮獲金獎，這是繼2019年、2023年摘金之後的第三度獲得殊榮。銀河杉影是到合歡山觀賞冷杉夜景所得，但蒼穹海韻則是首次以芳苑潮間帶夜景為主題作畫，一畫奪金。

今他表示，芳苑潮間帶潮水陣陣湧來，伴隨滿天星光，他湧現剎那間即永恆的感覺，回到畫室把腦海記憶以壓克力顏料「倒」在麻布上，運用繪畫技術勻開顏料厚薄濃淡，永恆留住記家鄉潮間帶的美麗。

另一幅作品「雲杉」畫白天山嵐飄來籠罩，杉木如同貫穿雲霄，象徵台灣的堅韌挺拔。這幅畫意境得到本（4）月韓國首爾亞細亞美術招待展金牌，因陳炳臣2019年起參展連年奪金，今年另獲最高榮譽「特別貢獻獎」；他說，台灣曾歷經異國統治與動盪，如今要面對複雜國際局勢，更要像杉木毅立高山迎接挑戰。

陳炳臣近年也在歐洲國際舞台嶄露頭角，4次入選法國春季沙龍及秋季沙龍。他展望未來時提到，希望能持續探索藝術的無限可能，並計畫舉辦更多展覽讓更多人看見台灣的美與文化，期盼透過藝術的力量促進台灣與國際間的文化交流，激發更多人重視與自然共存的重要性因為「這是所有生命能生生不息的根本」。

陳炳臣以壓克力媒材麻布的作品「銀河杉影」獲2025日本東京都美術館-書畫藝術交流展的金獎。圖／陳炳臣提供
陳炳臣以壓克力媒材麻布的作品「銀河杉影」獲2025日本東京都美術館-書畫藝術交流展的金獎。圖／陳炳臣提供
彰化國際金牌藝術家陳炳臣創作不輟。圖／陳炳臣提供
彰化國際金牌藝術家陳炳臣創作不輟。圖／陳炳臣提供

潮間帶 美術館 金牌

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