橫跨半個地球到台灣 因紐特獵人談格陵蘭融冰危機

來自格陵蘭西北部的因紐特獵人奧倫擴克（Olennguaq Kristensen）抵達台灣後，手機收到朋友傳來的訊息，得知今年格陵蘭融冰比往年來得更早，薩維西維克（Savissivik）到卡納克（Qaanaaq）路途中的冰已開始融化，那是奧倫擴克回家的必經之路。

由於格陵蘭部分城市之間缺乏道路連接，奧倫擴克四月初花了一周時間，駕著雪橇犬從家鄉薩維西維克到設有機場的卡納克，再從卡納克搭機，一路途經格陵蘭首都努克（Nuuk）、丹麥首都哥本哈根、杜拜，最後抵達台灣的桃園國際機場，總旅程約16,400 公里，相當於半個地球的距離。

「這是我第一次來到台灣，也是第一次離開格陵蘭。」奧倫擴克說。長途跋涉，只因接受歐萊德邀請，參加4月14日起一連三天在台北和高雄舉辦的「北極的最後一塊冰」IPCC學者國際論壇。

第一場論壇14日在台灣大學登場，放映奧倫擴克參與拍攝的紀錄片《冰的顏色》（The Color of Ice）。奧倫擴克也現身說法，分享他作為世代在格陵蘭生活的原住民獵人，因冰層急劇消融所面臨的生存挑戰。

「當你總是在滑雪橇，冰其實不難理解。」奧倫擴克在紀錄片《冰的顏色》中這麼說。在冬天，如果冰是藍色的、積雪發出嘎吱聲，表示冰層相對堅硬安全，但如果冰是棕色的，意味著它不太牢固，不適合在上面滑雪橇，必須小心繞過。

奧倫擴克從家鄉駕著雪橇前往卡納克的那一周，已經感覺到冰雪在消融，只是沒想到這麼快，「以往七、八月才開始融冰，現在四月就開始了。」對靠雪橇犬移動的獵人而言，這不只是氣候變暖的象徵，更是切身的風險。雪橇犬不會游泳，萬一冰層破裂、人與犬就可能雙雙受困在海上。

受到融冰威脅的，還有因紐特人與自然共生的狩獵傳統。50歲的奧倫擴克從13歲起，就跟著父親學習狩獵技巧，這不只是一份工作，更是世代傳承的文化與生活智慧。奧倫擴克目前共飼養45隻雪橇犬，也憑藉豐富的狩獵經驗，在當地的獵人協會擔任主席達15年。

然而，海冰退縮改變了傳統狩獵路線。奧倫擴克說，約五、六年前開始，他在冰上能駕著雪橇行走的距離變短了，有時前一天還能經過的冰層，隔天就融化。為了備不時之需，他現在出門都會隨身帶著皮划艇，以方便移動；日常除了狩獵，偶爾也得投入捕魚工作。

「冰的消失，真的很影響獵人這份工作。」奧倫擴克與妻子育有四子三女，且已有五位孫輩，從父輩習得的冰原狩獵經驗讓他養活一大家子，但受融冰影響，要傳承給下一代並不容易。

「我有些孩子已經搬到比較大的城市，用其他方式謀生，因為打獵已經不再是個穩定的工作。」他也無奈表示，雖然有時會難過，但獵物已經不夠多，不足以讓大家住在一起。

「解凍格陵蘭」計畫發起人、歐萊德董事長葛望平說，四月正是捕獵海豹和北極熊的重要季節，他很感謝奧倫擴克願意在此時來到台灣分享，也希望藉此讓大眾意識到，格陵蘭與台灣的距離沒有想像中那麼遠，某處的碳排放會影響全球，但每個人的轉念和投入，也能對全球氣候行動作出貢獻。

「每個人都是一塊拼圖。」葛望平說。

葛望平也分享，論壇前一天，奧倫擴克跟著歐萊德團隊在台北走走，途經大安森林公園，他在一棵樹前佇足許久。原來極地冰原少有植物生長，這是奧倫擴克第一次看到大樹。「很高興我有機會看到樹、跟樹說話。」奧倫擴克也把照片傳給家人和朋友分享。

在台灣，奧倫擴克經歷許多「第一次」：第一次出國、第一次來到又熱又濕的國度、第一次看見大樹、第一次在人數等同家鄉四倍的論壇上分享、第一次待在二十度的冷氣房裡卻流汗。

幾天後，他將踏上返家的路程，前路漫漫，奧倫擴克沉靜地說：「我希望可以找到另一條回家的路，但不太確定，如果不行，就再等等看」。