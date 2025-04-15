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6大部門減碳旗艦計畫 首場淨零永續綠生活會議明召開

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
為推動國家減碳新目標，擴大啟動社會溝通作業，首場淨零永續綠生活溝通會議將於明天舉辦。圖／聯合報系資料照片
為推動國家減碳新目標，擴大啟動社會溝通作業，首場淨零永續綠生活溝通會議將於明天舉辦。圖／聯合報系資料照片

為推動國家減碳新目標，擴大啟動社會溝通作業，首場淨零永續綠生活溝通會議將於明天舉辦，討論議題包含淨零永續綠生活實務經驗及推動做法、建築節能措施之可行性、提升民眾參與度與行為改變誘因設計、公私部門合作機制與資源投入需求及教育推廣之建議與因應等。

行政院、環境部與各部會自即日起舉辦一系列社會溝通會議，邀集產、官、學、研及公民團體等利害關係人，共同探討能源、製造、住商、運輸、農業及環境等6大部門提出的20項減碳旗艦行動計畫，藉以共創氣候解方，凝聚社會共識。首場「淨零永續綠生活」會議將於4月16日下午2時正式召開。

環境部說明，我國於今年1月23日總統府氣候變遷對策委員會提出「國家減碳新目標」及「台灣總體減碳行動計畫」，其中包含6大部門20項減碳旗艦行動計畫，並宣示啟動社會溝通。本會議將由環境部報告「淨零永續綠生活」減碳旗艦行動計畫（草案），並邀專家學者、企業及民間團體分享案例及實踐作法，討論議題包含淨零永續綠生活實務經驗及推動做法、建築節能措施之可行性、提升民眾參與度與行為改變誘因設計、公私部門合作機制與資源投入需求及教育推廣之建議與因應等。

環境部指出，此外，我國第三期溫室氣體階段管制目標（草案）也已提送行政院，後續也將依氣候變遷因應法規定，相關6大部門減碳行動方案及地方政府減碳執行方案將於今年陸續啟動執行，屆時也將辦理公聽會或座談會程序，強化基於科學依據之社會對話，並期能廣徵各界意見，凝聚全民減碳共識。

永續 淨零 減碳

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