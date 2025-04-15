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北分署霸凌案隨前部長下台 黃玲娜今回鍋勞動部政次

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北分署霸凌案隨前部長下台 黃玲娜今回鍋勞動部政次

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
總統府今晚間公布總統令宣布勞動部政務次長一職由黃玲娜回鍋接任。圖/勞動部提供
總統府今晚間公布總統令宣布勞動部政務次長一職由黃玲娜回鍋接任。圖/勞動部提供

總統府今發布人事命令，懸缺4個多月的勞動部政務次長補齊，由先前任期未滿1個月就跟著前勞長何佩珊一起下台的前次長黃玲娜「回鍋」。勞動部長洪申翰說，將借重黃的溝通協調專長，擔任勞動部與工會的對話橋梁。

黃玲娜畢業於輔仁大學法律系，自1990年代即投入勞工運動、婦女運動等公共事務，並且擔任過第二屆國大代表、宜蘭縣政府勞工處處長、勞動 部專門委員與政務次長等職，學養俱佳，兼具民代與行政資歷，熟稔中央與地方事務。

黃玲娜在惹出就安基金濫用爭議的前勞動部長許銘春時期，為勞動部部長室專門委員，後來在何佩珊任內被拔擢為政務次長，於去年11月初上任，但不到一個月，就隨因北分署霸凌案請辭的何佩珊求去。時隔4個多，再回鍋擔任勞動部次長。

洪申翰表示，未來將借重黃玲娜的溝通協調專長，擔任勞動部與工會的對話橋樑。尤其美國關稅議題衝擊在即，勞動部將與工會等利害關係團體建立更緊 密連結，期許黃政務次長透過傾聽，加強對話，讓相關的勞動政策更迅速、 精準，維護勞權，提升勞工福祉。

何佩珊 勞動部 洪申翰

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