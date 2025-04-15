北分署霸凌案隨前部長下台 黃玲娜今回鍋勞動部政次

總統府今發布人事命令，懸缺4個多月的勞動部政務次長補齊，由先前任期未滿1個月就跟著前勞長何佩珊一起下台的前次長黃玲娜「回鍋」。勞動部長洪申翰說，將借重黃的溝通協調專長，擔任勞動部與工會的對話橋梁。

黃玲娜畢業於輔仁大學法律系，自1990年代即投入勞工運動、婦女運動等公共事務，並且擔任過第二屆國大代表、宜蘭縣政府勞工處處長、勞動 部專門委員與政務次長等職，學養俱佳，兼具民代與行政資歷，熟稔中央與地方事務。

黃玲娜在惹出就安基金濫用爭議的前勞動部長許銘春時期，為勞動部部長室專門委員，後來在何佩珊任內被拔擢為政務次長，於去年11月初上任，但不到一個月，就隨因北分署霸凌案請辭的何佩珊求去。時隔4個多，再回鍋擔任勞動部次長。

洪申翰表示，未來將借重黃玲娜的溝通協調專長，擔任勞動部與工會的對話橋樑。尤其美國關稅議題衝擊在即，勞動部將與工會等利害關係團體建立更緊 密連結，期許黃政務次長透過傾聽，加強對話，讓相關的勞動政策更迅速、 精準，維護勞權，提升勞工福祉。