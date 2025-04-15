快訊

捷運石牌站驚傳砍人案！約50歲傷者背部遭刺送醫 目擊乘客尖叫

北分署霸凌案隨前部長下台 黃玲娜今回鍋勞動部政次

美司令曝台海若開戰「將有50萬人慘死」 防長顧立雄回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

美關稅政策恐使癌藥漲價 健保署3大措施出爐

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署副署長龐一鳴說，面對美國關稅政策影響全球藥品市場，健保署已擬定三大措施作為因應。聯合報系資料照
衛福部健保署副署長龐一鳴說，面對美國關稅政策影響全球藥品市場，健保署已擬定三大措施作為因應。聯合報系資料照

美國總統川普「對等關稅」政策，下一波可能會針對藥品加徵關稅，外界擔憂，將衝擊國內健保用藥市場。衛福部邱泰源今天表示，若進口藥品漲價的話，健保署會依規定申請調價，不會影響藥物進口。他說，特別是癌症藥品有可能漲價，衛福部會做最好的準備。

衛福部健保署副署長龐一鳴說，面對美國關稅政策影響全球藥品市場，健保署已擬定三大策略作為因應，首先，由於癌症藥品幾乎都是自國外進口，患者有用藥必要性，且總統賴清德的健康台灣願景政策，為2030年癌症死亡率降低三分之一的政策目標，在在凸顯癌藥的特殊性及重要性，健保署會密切監控癌藥藥價及輸入情形。

其次，健保署多年來與國際藥廠均保持密切聯繫，也有溝通的管道，龐一鳴說，只要國際藥品政策有所改變，或藥價有所變動，業者都會與健保署反應，甚至是有關藥品的成本不足、停產、換生產線、更換製造商、藥廠交易等都能加以掌握，並啟動協商機制，絕不會突然受到影響。

第三、如果藥價真的受到關稅影響有所上升，健保總額裡也有「風險調整移撥款」可以予以支應。龐一鳴說，川普關稅政策十分複雜，影響的是全國各方面，健保署一定會預先設想藥價提高、缺藥等處理方式，請國人安心。至於，癌症病友團體期盼百億癌藥基金盡速到位，以因應關稅問題。他說，健保署會積極爭取。

健保署 川普 癌症 衛福部 邱泰源 關稅 龐一鳴

延伸閱讀

遭白宮算計？密西根州長疑不滿與川普同框 尷尬拿文件擋臉全被拍

川普汽車關稅似有轉圜 巿場回穩亞股多收漲

兼具政商經驗 謝國樑談關稅戰：策略理清楚 資源籌出來

紐時：川普政府組20人專案小組 掐著經費施壓大學

相關新聞

美關稅政策恐使癌藥漲價 健保署3大措施出爐

美國總統川普「對等關稅」政策，下一波可能會針對藥品加徵關稅，外界擔憂，將衝擊國內健保用藥市場。衛福部長邱泰源今天表示，若...

北分署霸凌案隨前部長下台 黃玲娜今回鍋勞動部政次

總統府今發布人事命令，懸缺4個多月的勞動部政務次長補齊，由先前任期未滿1個月就跟著前勞長何佩珊一起下台的前次長黃玲娜「回...

橫跨半個地球到台灣 因紐特獵人談格陵蘭融冰危機

來自格陵蘭西北部的因紐特獵人奧倫擴克（Olennguaq Kristensen）抵達台灣後，手機收到朋友傳來的訊息，得知...

人為何要關心遠方 冰川學者威廉柯根談《冰的顏色》

在格陵蘭純白無垠的冰原上，一道滿佈灰色碎石的「山脈」格外突兀。這不是天然地貌，而是美國陸軍工程師在1960年代為極地科學...

6大部門減碳旗艦計畫 首場淨零永續綠生活會議明召開

為推動國家減碳新目標，擴大啟動社會溝通作業，首場淨零永續綠生活溝通會議將於明天舉辦，討論議題包含淨零永續綠生活實務經驗及...

醫提醒1款吐司吃2片熱量飆高 「血糖震盪」對2族群很不利

許多人早餐愛吃吐司，不論是抹果醬、夾蛋，或做成各種吐司餐點，都有不同的風味。近年來，「生吐司」越來越受到矚目和歡迎，營養功能醫學專家劉博仁提醒不論是生吐司或一般吐司，都是精緻澱粉，血糖控制不好的人食用要特別小心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。