美關稅政策恐使癌藥漲價 健保署3大措施出爐

美國總統川普「對等關稅」政策，下一波可能會針對藥品加徵關稅，外界擔憂，將衝擊國內健保用藥市場。衛福部長邱泰源今天表示，若進口藥品漲價的話，健保署會依規定申請調價，不會影響藥物進口。他說，特別是癌症藥品有可能漲價，衛福部會做最好的準備。

衛福部健保署副署長龐一鳴說，面對美國關稅政策影響全球藥品市場，健保署已擬定三大策略作為因應，首先，由於癌症藥品幾乎都是自國外進口，患者有用藥必要性，且總統賴清德的健康台灣願景政策，為2030年癌症死亡率降低三分之一的政策目標，在在凸顯癌藥的特殊性及重要性，健保署會密切監控癌藥藥價及輸入情形。

其次，健保署多年來與國際藥廠均保持密切聯繫，也有溝通的管道，龐一鳴說，只要國際藥品政策有所改變，或藥價有所變動，業者都會與健保署反應，甚至是有關藥品的成本不足、停產、換生產線、更換製造商、藥廠交易等都能加以掌握，並啟動協商機制，絕不會突然受到影響。

第三、如果藥價真的受到關稅影響有所上升，健保總額裡也有「風險調整移撥款」可以予以支應。龐一鳴說，川普關稅政策十分複雜，影響的是全國各方面，健保署一定會預先設想藥價提高、缺藥等處理方式，請國人安心。至於，癌症病友團體期盼百億癌藥基金盡速到位，以因應關稅問題。他說，健保署會積極爭取。