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醫源性「肉毒中毒」6年8例 其中5例與地下醫美有關

中央社／ 台北15日電

醫源性「肉毒中毒」6年累積8例，其中5例跟地下醫美有關。有醫師曾遇過「打壞了」的患者來求救，才知道是在同鄉「吃好道相報」沙龍做美容失敗，產品不明，更涉違法醫療行為。

想要消除皺紋、國字臉，肉毒桿菌向來是熱門選項之一，但若貪小便宜恐怕賠了荷包又傷身。衛生福利部疾病管制署公布今年首例醫源性肉毒桿菌中毒個案，1名40歲女打網購美容針中毒，自費逾新台幣22萬元救命。

肉毒桿菌素屬於神經肌肉阻斷劑，目前台灣核准7張藥品許可證，皆為醫師處方藥品。過去曾發生越南籍逃逸女移工開設醫美工作室，進行注射肉毒桿菌消除皺紋等多項醫美行為，如今又有人打網購美容針中毒，已是2019年來第8例醫源性肉毒桿菌中毒個案。

疾管署發言人羅一鈞今天在例行疫報中指出，8例中有5例都與非法地下醫美有關。針對賣家可能涉及觸犯「藥事法」中的非法輸入、販售，賣家非藥商身分提供藥品；另到府施打為醫療行為，非醫師執行也會觸犯「醫師法」。

除了「到府施打」本身就可能觸法，台灣皮膚科醫學會理事、台大醫院皮膚部主治醫師廖怡華告訴中央社記者，來路不明的產品根本無法把關品質，連單位數是否正確標示都是問題，若依舊按照建議施打標準注射，就可能會產生過量而中毒的風險。

廖怡華還有遇過「打壞了」來求救的移工患者，細問才知道是在同鄉「吃好道相報」的沙龍做美容，開刀取出來都是奇怪顆粒，明顯是用到成分不清不楚的劣質品。

有關注射肉毒桿菌毒素造成中毒，羅一鈞說明，可能於注射後數小時、數日或數週發病，症狀包括疲倦、視力模糊、瞳孔放大、眼瞼下垂或由上到下肢體無力等神經學症狀，嚴重時可能發展為呼吸無力衰竭，甚至死亡。

食藥署副署長王德原提醒，這些藥品如果是未經核准而擅自輸入的藥品，屬於禁藥，輸入禁藥涉違反藥事法第82條規定，可處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。

此外，王德原強調，若明知為禁藥，而販賣或意圖販賣而陳列者，涉違反藥事法第83條規定，可處7年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。

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