舞蹈策展人恩格爾 談文化是聚焦台以存在的方式

受邀從耶路撒冷來到艋舺國際舞蹈節，以色列國際獨舞舞蹈節創辦人恩格爾首度訪台，她認為台灣與以色列處境類似，「舞蹈節這樣的文化行動，正是讓外界重新聚焦我們存在的方式。」

恩格爾（Miriam Engel）接受中央社記者專訪表示，剛落幕的艋舺國際藝術節活動滿滿、誠意滿滿，「這是一個非常歡迎全民參與的舞蹈節，有非常多的活動在不同展館同時進行，「我認為活動成功地促成人際交流，讓跨國連結網絡可以發生，我就有一種FOMO（fear of missing out），怕錯過任何一件事的感覺。」

恩格爾表示，在古色古香的地方跳現代舞，也是艋舺國際藝術節非常獨特的地方，不但在劇場內，在劇場外都在發生，「我看到路人經過會好奇駐足，不管老幼，不管貧富，大家都可以體驗當代舞的特色與魅力。」

恩格爾以「獨舞」為核心，創立耶路撒冷國際獨舞舞蹈節，「為什麼是獨舞？因為獨舞就是力量。」恩格爾認為，「當你的眼神對上另一個人，跨越語言、文化、政治，交流就已經開始。」在全球局勢動盪、政治對立加劇的當下，她認為獨舞能以最簡單的身體語言傳達深層的價值信念，展開對話。

恩格爾說，藝術節、舞蹈節看似沒有實質作用，「但只要存在，相對可以一直提醒，加強外界聚焦身分認同，年輕世代也可以清楚，藝術可以自由表意的珍貴價值。」

這次訪台恩格爾還有另外一個任務，邀約台灣舞蹈團隊成為耶路撒冷國際獨舞舞蹈節的節目之一，這個計畫由文化部、外交部等支持，今年秋天起國際獨舞節將會有一天專門聚焦台灣藝術家及作品，為台以之間的文化交流及藝術合作建立一個平台。

「台灣與以色列的處境其實很相似。」恩格爾說。在她眼中，台灣是被海洋包圍的國家，以色列則是一個在敵對國包圍下不斷尋求文化與身分認同的小國。「我們都在爭取被看見的權利，而藝術，尤其是像舞蹈節這樣的文化行動，正是讓外界重新聚焦我們存在的方式。」

恩格爾說，台灣與以色列可以在文化上成為彼此的盟友，不僅共享藝術的創意，更共同維護自由表意的價值，「文化的存在正是提醒我們，人活著不只為了活著，而是有什麼值得我們活著。」

值得一提的是，恩格爾首度來台就恰巧碰上地震，讓她嚇了一跳，她搞笑地說：「我想我逃過以色列烽火連天，應該不會死在這裡。」

除地震外，恩格爾也對台灣人的友善印象深刻，她分享第1晚剛到，拿著手機導航，沒想到手機電池沒電，「我完全迷路。」

此時她經過一家熱炒店，鼓起勇氣走進去問了一桌客人該怎麼回飯店，「他們先是指點我路，左拐右轉講完，最後決定邀請我坐下來一起晚餐，喝台灣啤酒，拿行動電源幫我充電，然後一群人浩浩蕩蕩護送我回到飯店。」