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醫提醒1款吐司吃2片熱量飆高 「血糖震盪」對2族群很不利

聯合新聞網／ 綜合報導
吐司屬於精緻澱粉，對於血糖控制不好的人食用要特別當心。 示意圖／ingimage
吐司屬於精緻澱粉，對於血糖控制不好的人食用要特別當心。 示意圖／ingimage

許多人早餐愛吃吐司，不論是抹果醬、夾蛋，或做成各種吐司餐點，都有不同的風味。近年來，「生吐司」越來越受到矚目和歡迎，營養功能醫學專家劉博仁提醒不論是生吐司或一般吐司，都是精緻澱粉，血糖控制不好的人食用要特別小心。

劉博仁在臉書粉專發文提到，「生吐司」使用的是鮮奶、生奶油、蜂蜜等高品質原料，口感濕潤柔軟，帶有淡淡奶香，入口即化，但他也提醒「生吐司」和一般吐司的主要成分都是高筋小麥麵粉，也就是精緻澱粉，對於血糖控制不好的人要特別當心。

劉博仁表示，精緻澱粉屬於高升糖指數（GI）的食物，會讓血糖快速上升，隨後可能快速下降，引起所謂的「血糖震盪」，讓人感到疲倦、容易餓，對糖尿病患者與減重者特別不利。

劉博仁進一步解釋，「生吐司」添加較多的奶油與糖分，口感雖然濕潤、飽足感也稍好，但整體熱量與升糖負荷（GL）仍偏高，即使單吃兩片，也很容易超過血糖穩定的建議範圍

如果真的很想吃吐司的話，怎麼吃才健康？劉博仁建議3點：第一，「吐司不要單獨吃」，可搭配蛋白質（如水煮蛋、無糖豆漿）與好油脂（如酪梨、堅果醬）；第二，選擇含膳食纖維較多的全麥吐司，或者加入亞麻籽、糙米粉等成分，會更理想；第三，控制份量很重要，建議一餐1~2片為限。

吐司 減重 糖尿病

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