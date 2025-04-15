好空氣要再等等 環境部：沙塵暴空汙最快周四下午改善

今天空氣品質差，環境部空氣品質預報指出，今天東北季風稍增強，挾帶境外污染物影響台灣，今全國各地多為橘色提醒，金門地區則為紅色提醒。環境部大氣司大氣監測預報科長游智淵表示，空氣品質最快要到周四下午才有機會回到正常狀況。

游智淵解釋，周日受中國北方沙塵天氣南下影響，台灣周圍PM10濃度這幾日明顯上升，最高在周日曾達300微克／立方公尺，今天雖降到約100微克／立方公尺，但離正常值的50至60微克／立方公尺還有一段距離。而此次空氣品質不佳，除了受PM10影響，也受午後光化作用影響，境外臭氧濃度易上升，是「複合型汙染」。

游智淵指出，因明天東北季風減弱，在風速未變強、水氣也無增加的情況下，空氣品質應與今日差不多，周五鋒面來帶台灣前、挾帶的水氣有望讓PM10下降至正常值。

前中央氣象局長鄭明典也表示，因為相關的天氣系統移動相對緩慢，這個空氣汙染事件還會持續幾天。由於PM10落塵量大，建議民眾避免在戶外曬衣物。