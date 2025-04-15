3輛無障礙小巴2輛老舊常壞 彰脊今獲捐1輛新車超舒適

社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會3輛會務小巴，有2輛車齡10多年，經常故障，載送會員時相當困擾，彰化縣圓夢行善團、銘辰企業社、妞妞娛樂公益集團今合捐一輛無障礙小巴，會員試乘後都表示，新車平穩舒適而且「不擔心半路拋錨」。

彰脊「脊新家園」籌建委員會主任委員楊淑卿，被彰脊會員尊稱「彰脊之母」，這次發起募款汰換彰脊會務小巴，協會理事長陳乙成代表全體會員感謝，並表示新車如同脊髓損傷患者的「生命線」，可在關鍵時刻提供緊急醫療接送，楊淑卿和捐款公司企業的善行善舉不僅是物質上的支援，更是精神上的鼓勵，讓傷友感受社會的關懷與力量。

楊淑卿說，一群兒侄輩看到她關懷弱勢，成立妞妞娛樂公益集團，自動自發節省日常聚餐的餐食費用存到集團基金，其中顧問陳達銘再以銘辰企業社名義加碼，促成購買會務巴士的捐款。

彰化縣圓夢行善團會長顏進昇表示，行善團第三屆會長黃玲玉發起捐款，團員秉持「取之於社會、用之於社會」精神，協助脊髓損傷者解決「行」的困擾，行善團期待愛心捐贈活動拋磚引玉，帶動更多的社會力量參與公益服務。

社會處長王蘭心說，脊髓受傷的朋友就醫、就學、就養、社會參與都需要復康巴士代步，她代表縣長王惠美出席和感謝3個民團和企業充滿愛心，期許未來繼續公私協力增進身障朋友權益。