TAVI雙保障！奇美醫手術麻醉不將就 提醒莫追求便利或舒適

經導管主動脈瓣膜置換術(TAVI)是傳統開心手術以外，用來治療主動脈瓣膜嚴重鈣化狹窄的另種微創術式。奇美醫院7年來，完成130多例手術，並建立完整的術前評估機制，術後觀察2至3晚即可出院。奇美醫院麻醉部主治醫師林明忠今天分享案例，提醒大小手術應以安全為首要考量，不要追求便利或舒適。

林明忠舉案例，71歲江姓患者有高血壓、糖尿病、冠心病及心臟瓣膜問題，曾於8年前接受過冠狀動脈繞道及支架放置手術。近期走路會喘，症狀有加劇趨勢，檢查有冠心病及嚴重主動脈瓣膜狹窄，並因併發嚴重心衰竭及肺水腫而二度收住至加護病房治療。日前因外院醫師建議手術更換人工瓣膜，轉介至奇美醫院心臟外科門診。

林明忠觀察到患者的心衰竭症狀略有改善，加上手術當天全身麻醉時所執行的經食道心臟超音波(TEE)檢查結果等綜合判斷，整體的心臟功能足以撐過TAVI手術，不必再加做葉克膜輔助手術，醫療團隊果斷調整手術計畫，改為TAVI手術，手術僅花50分鐘就完成主動脈瓣膜置換，3天後出院。

林明忠表示，TAVI是傳統開心手術外，用來治療主動脈瓣膜嚴重鈣化狹窄的另種微創術式。隨著健保逐步放寬給付條件，接受TAVI手術的病人逐年增加，尤其是高齡者及共病多的病人。他說，此手術的麻醉方式有靜脈鎮靜麻醉與全身麻醉，許多醫療機構常標榜「麻醉免插管、風險低、恢復快」作號召，吸引病人目光，其實是報喜不報憂的手法。根據國外權威期刊《循環(Circulation)》所發表的大型隨機對照試驗的結果顯示，這些緊急轉換麻醉方式的病人，術後死亡率高達31%。

奇美醫院7年來，已完成130多例TAVI手術，因術後麻醉恢復佳，TAVI手術全面採用「精準全身麻醉」及「高階4D經食道心臟超音波(TEE)」，不僅術中可穩定維持適當不過量的麻醉深度，術後麻醉恢復快速也減少急性的認知功能障礙發生率，讓安全不打折。

林明忠強調，部分醫院為推廣不插管的舒眠麻醉或鎮靜麻醉而省略TEE來執行TAVI手術，僅仰賴血壓、心跳、血氧等生命徵象，間接推測病人心臟功能變化。一旦突發特殊手術情況，如術中出血、心包填塞、心臟冠狀動脈開口阻塞等，缺乏TEE的即時診斷可能延誤救治。

他提醒，舒眠麻醉或鎮靜麻醉若缺乏專業監測，一旦發生併發症，可能因應變不及導致嚴重後果。反觀精準全身麻醉，能透過先進設備精準調控藥物劑量與麻醉深度，確保病人安全。因此，無論是小手術還是重大手術，麻醉選擇應以安全為首要考量，而非單純追求便利或舒適。