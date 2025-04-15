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TAVI雙保障！奇美醫手術麻醉不將就 提醒莫追求便利或舒適

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市奇美醫院麻醉部主治醫師林明忠分享經導管主動脈瓣膜置換術(TAVI)的醫療經驗。記者鄭惠仁／翻攝
台南市奇美醫院麻醉部主治醫師林明忠分享經導管主動脈瓣膜置換術(TAVI)的醫療經驗。記者鄭惠仁／翻攝

經導管主動脈瓣膜置換術(TAVI)是傳統開心手術以外，用來治療主動脈瓣膜嚴重鈣化狹窄的另種微創術式。奇美醫院7年來，完成130多例手術，並建立完整的術前評估機制，術後觀察2至3晚即可出院。奇美醫院麻醉部主治醫師林明忠今天分享案例，提醒大小手術應以安全為首要考量，不要追求便利或舒適。

林明忠舉案例，71歲江姓患者有高血壓、糖尿病、冠心病及心臟瓣膜問題，曾於8年前接受過冠狀動脈繞道及支架放置手術。近期走路會喘，症狀有加劇趨勢，檢查有冠心病及嚴重主動脈瓣膜狹窄，並因併發嚴重心衰竭及肺水腫而二度收住至加護病房治療。日前因外院醫師建議手術更換人工瓣膜，轉介至奇美醫院心臟外科門診。

林明忠觀察到患者的心衰竭症狀略有改善，加上手術當天全身麻醉時所執行的經食道心臟超音波(TEE)檢查結果等綜合判斷，整體的心臟功能足以撐過TAVI手術，不必再加做葉克膜輔助手術，醫療團隊果斷調整手術計畫，改為TAVI手術，手術僅花50分鐘就完成主動脈瓣膜置換，3天後出院。

林明忠表示，TAVI是傳統開心手術外，用來治療主動脈瓣膜嚴重鈣化狹窄的另種微創術式。隨著健保逐步放寬給付條件，接受TAVI手術的病人逐年增加，尤其是高齡者及共病多的病人。他說，此手術的麻醉方式有靜脈鎮靜麻醉與全身麻醉，許多醫療機構常標榜「麻醉免插管、風險低、恢復快」作號召，吸引病人目光，其實是報喜不報憂的手法。根據國外權威期刊《循環(Circulation)》所發表的大型隨機對照試驗的結果顯示，這些緊急轉換麻醉方式的病人，術後死亡率高達31%。

奇美醫院7年來，已完成130多例TAVI手術，因術後麻醉恢復佳，TAVI手術全面採用「精準全身麻醉」及「高階4D經食道心臟超音波(TEE)」，不僅術中可穩定維持適當不過量的麻醉深度，術後麻醉恢復快速也減少急性的認知功能障礙發生率，讓安全不打折。

林明忠強調，部分醫院為推廣不插管的舒眠麻醉或鎮靜麻醉而省略TEE來執行TAVI手術，僅仰賴血壓、心跳、血氧等生命徵象，間接推測病人心臟功能變化。一旦突發特殊手術情況，如術中出血、心包填塞、心臟冠狀動脈開口阻塞等，缺乏TEE的即時診斷可能延誤救治。

他提醒，舒眠麻醉或鎮靜麻醉若缺乏專業監測，一旦發生併發症，可能因應變不及導致嚴重後果。反觀精準全身麻醉，能透過先進設備精準調控藥物劑量與麻醉深度，確保病人安全。因此，無論是小手術還是重大手術，麻醉選擇應以安全為首要考量，而非單純追求便利或舒適。

奇美醫院 手術 醫師

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