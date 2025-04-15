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防台版「地面師」詐財案 北北基全家超商都做這件事

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
不動產詐騙案層出不窮，北北基1780家全家超商將廣播宣導地籍異動即時通服務，預防不動產詐騙。圖／北市地政局提供
不動產詐騙案層出不窮，北北基1780家全家超商將廣播宣導地籍異動即時通服務，預防不動產詐騙。圖／北市地政局提供

台版「地面師」不動產詐騙案層出不窮，「地籍異動即時通」是不動產防詐神器，台北、新北地政局攜手合作，即日起透過全家便利商店北北基1780間分店廣播宣導地籍異動即時通服務，民眾入店消費即可同步接收這項資訊，進而提高即時通服務之申辦率。

北市地政局指出，內政部推出「地籍異動即時通」免費申辦服務，民眾可選擇以自己及信任親友為通知對象，當不動產產權有異動時會以「簡訊」與「電子郵件」雙管道通知，在不動產詐騙事件層出不窮的今日，民眾可隨時掌握不動產狀況，靠自己維護財產安全。

為提升地籍異動即時通服務之知悉度及申辦率，北市地政局突破傳統單打獨鬥的宣導模式，自113年起廣邀有志守護臺北市不動產安全之地政士、仲介業者、華南銀行、媒體，以跨域、公私協力的方式聯合推廣地籍異動即時通，全國第一、別具一格的宣導模式除獲內政部之肯定外，亦台臺北市113年即時通申請量較112年大幅成長535.4%，申辦率高居全國第一。

北市地政局表示，今年與新北市政府地政局跨縣市聯手，讓民眾到北北基全家便利商店不只買咖啡、吃霜淇淋，聽全家洗腦神曲的同時，還能透過輕鬆詼諧的廣播情境，「聽到」地籍異動即時通之政策訊息，希望藉民眾日常的生活場域，讓更多民眾對地籍異動即時通「過耳有聞」，靠自己及異動即時通的力量，共同打擊詐騙保障自身不動產的安全。

內政部 詐騙

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