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美對等關稅恐釀癌症用藥漲價 產業界指出癥結點

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
健保給付價格若太低，可能導致藥品退出台灣。示意圖，本報資料照片
健保給付價格若太低，可能導致藥品退出台灣。示意圖，本報資料照片

美國總統對等關稅措施將揮向藥品。衛福部長邱泰源表示，目前美國進口藥品佔健保藥費支出的10%，特別是癌症用藥，價格可能調漲；藥廠認為，美國關稅政策對台灣藥品市場的主要影響，並非直接的關稅成本，而是全球供應鏈的連鎖反應，可能導致製造成本上升，除積極與原廠爭取維持供貨，必要時也會向健保申請調整藥價。 

國內健保給付價格若太低，可能導致藥品退出台灣，健保署評估收載藥品中，有177項從美國進口，一年占健保藥費支出10%，邱泰源今表示，關稅變來變去，擔心進口藥會有漲價的可能性，不過健保藥品管理辦法第34條寫得很清楚，若漲價，經成本分析後，健保署申請依此來調價，不會影響藥物進口。

中華民國開發性製藥研究協會秘書長陳全文指出，藥品輸台零關稅，加上總統賴清德已表態不採關稅報復，所以對進口藥品來說，關稅調整不會直接受到影響；但藥品製造牽涉到能源、包材、原料藥等，中國大陸和印度是出口大宗，在全球供應鏈架構下，就可能導致成本增加。

本月初剛砍完健保藥價，陳全文表示，畢竟全球都在搶貨時，藥廠一定會選擇價格好的地方，台灣的市場又小，廠商覺得藥價不敷成本時，可申請提出調高價格，不過這需要時間，協會會員也會盡可能向原廠爭取、維持國內藥品供應。  

社團法人中華民國學名藥協會理事長陳誼芬則說，台灣學名藥的主要市場，包含內需與東南亞國家等，出口到美國的學名藥占比不大；不過原料藥方面，這筆絕對金額對台灣是大的，但對美國的相對金額則較小，因為其主要仰賴大陸和印度等。對等關稅對台灣的製藥產業，短期內應不會有立即影響，除非全球原料藥供應鏈發生重大改變、達到新的平衡。

陳誼芬表示，如果大陸和印度因為對等關稅，減少原料藥產量，就可能衝擊台灣，因為台灣也大量仰賴從中、印進口原料藥，這位導致取得原料藥變得困難或高昂；如果中、印維持產量，但將輸出至美國的份額，轉移至其他市場，這對台灣反而是利多，因為供給增加，台灣有機會以相對低的價格取得原料藥、增加議價能力。

健保署 癌症 邱泰源 關稅

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