清明後買氣不見好轉 蛋價今起調降3元

受禽流感疫情和天氣變化影響，國內蛋價近幾周數次調漲，雖然清明連假期間蛋價未有調整，台北市蛋商公會表示，在買氣仍不佳決議調降3元，雞蛋產地價即日起由每台斤32.5元降為29.5元，批發價周四起將由每台斤42元降為39元。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊統計，目前國內蛋雞3634萬隻，與上周統計基本持平，每日產量12萬1510箱，若以每箱約200顆計算，雖然已超過國人所需求的12萬箱，但買氣仍不見好轉。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，由於近期雞蛋買氣不佳，經開會後決議雞蛋價格調降3元，產地價即日起由每台斤32.5元降為29.5元，批發價周四起將由每台斤42元降為39元。

有蛋農表示，12萬箱的數字和產地實際生產情況有段落差，產量上早已不足12萬箱，現在也有蛋商加價搶蛋的情況，在產量不足下，即使買氣不佳但仍應維持價格而非降價，現在降價對買氣影響已經相當有限。