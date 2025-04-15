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少年腹痛嘔吐被誤認逃學藉口 微創手術解8年痛苦終於開心返校

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
謝姓少年接受手術，黃色箭頭所指處即為主動脈與上腸繫膜動脈夾住的十二指腸（血管攝影重組影像）。圖／童綜合提供
謝姓少年接受手術，黃色箭頭所指處即為主動脈與上腸繫膜動脈夾住的十二指腸（血管攝影重組影像）。圖／童綜合提供

14歲謝姓少年，從7歲開始就出現腸胃不適症狀，因為常喊肚子痛一直跑醫院請病假，曾有整整一年時間無法好好去上學，被校方認為是逃學的藉口，近來才從北部南下到台中找童綜合醫院診療，確認少年罹患了上腸系膜動脈症候群，還出現出血性胃炎，進行達文西十二指腸空腸繞道吻合手術，少年，術後恢復良好，從此開心返回學校上課。

少年母親表示，兒子從小就有腹痛、腹瀉、便秘等症狀，四處求診都沒有真正的改善。去年開始出現持續性噁心嘔吐狀況，並且體重明顯下降，169公分的少年，三個月內體重從52.5公斤下降到48公斤，上網搜尋類似個案治療成功案例，近來才從北部南下，找到童綜合小兒外科主任郭敏勇求診，確認少年罹患了上腸系膜動脈症候群，還出現出血性胃炎，以及輕度迴腸炎合併局部結節性增生。

醫師郭敏勇指出，罹患上腸繫膜動脈症候群的孩子，常因為不定時的腹痛、想吐等症狀發生，因此被誤認為是不想上學的藉口，不僅造成孩子的痛苦，家長也承受極大的精神壓力，因而建議採用達文西機械手臂進行手術，避免傳統手術在腹部留下大傷口，少年腹部只留下三個小切口，手術將十二指腸阻塞的前段處打開直接與空腸做吻合，使其食物能直接從胃部進入腸道使之營養正常吸收。

少年媽媽表示，術後兒子住院7天即出院返家休養，復原非常好，飲食、排便正常，2年多沒有血色的嘴唇也恢復了紅潤，現在終於可以回歸校園生活，並且重拾久違的笑容，每天都很愉悅的去學校上課，不用再受到病痛的折磨。

手術 腹痛

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