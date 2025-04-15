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明高溫30度日夜溫差大 周五起鋒面影響水氣漸增

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
穩定的好天氣將維持至周四，周五起受鋒面影響水氣漸增。圖／本報資料照片
穩定的好天氣將維持至周四，周五起受鋒面影響水氣漸增。圖／本報資料照片

氣象署今指出，穩定的好天氣將維持至周四，而明天東北季風減弱，環境轉東南風，清晨受輻射冷卻影響，白天回溫，日夜溫差大，西半部溫差可達10幾度。明天各地低溫普遍為15至19度，西半部高溫可達29至30度，東半部25至28度。

降雨方面，氣象署預報員林定宜指出，明天僅東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。而周四僅午後山區將有零星短暫雨。周五起，受鋒面影響，各地水氣漸增，北部地區有局部短暫雨，其他地區多雲，午後山區有零星雨。周六鋒面將會移動到台灣北部海面，北部地區將有局部短暫雨，其他地區多雲，午後中部地區及其他山區有局部短暫雨。

林定宜也說，周日鋒面通過，東北部、東部地區及南部山區有局部短暫雨，東半部及東南部有零星雨，其他地區則多雲。直至下周一，水氣會略微減少，北部、東北部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲，午後山區有零星雨。下周二受另一波鋒面影響，中部以北、東北部有局部短暫雨或雷雨，東半部為零星雨。

另外，他也提醒，明日夜溫差大，西半部溫差可達10幾度，提醒民眾早出晚歸添加衣物，而明晚間起至周日金門及馬祖地區有霧跟低雲，民眾要留意。

氣象署 鋒面 馬祖

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