對等關稅恐使癌症用藥漲價？ 病團籲加碼癌症新藥基金

美國總統川普預告，下一波對等關稅將對藥品開徵。此舉恐釀成國際新藥漲價，衛福部長邱泰源今天表示，因應癌症藥品漲價，衛福部嚴陣以待，健保署將依規定申請調價，不會影響藥物進口。癌症病團表達擔憂，台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，癌症用藥單價雖高，卻是病人救急、救命藥品，盼政府加碼挹注癌症新藥基金，避免讓患者用不到新藥。

蔡麗娟表示，健保總額成長率為前一年預先編列，若對等關稅導致國際藥品漲價，導致財務負擔加劇，恐影響新藥納入健保時間，而健保已因資源有限，對癌症用藥採限縮適應症給付，藥品漲價恐讓情況加劇，盼政府透過各項措施，確保病人用藥及時性、可近性不受影響。

衛福部健保署長石崇良昨天說，因應藥品漲價，廠商可依據成本分析等資料，循健保制度內相關程序，申請調升給付價格。邱泰源今也說，政府已做好因應準備。蔡麗娟表示，知道政府有因應措施，病友比較安心，但仍呼籲，政府應積極準備，採取因應措施，尤其健保給付無法納入全數藥物，已導致台灣癌症病人自費比率高達3成，若癌藥漲價，恐加深醫療不平等。

「癌症用藥單價雖高，卻不是奢侈品，而是病友生命與時間賽跑的必需品。」蔡麗娟表示，今年起健保已有50億癌症暫時性支付專款上路，盼政府增加挹注，確保國內癌症病人用藥權益，不會因為藥物漲價而受影響，或造成病人等藥時間，因藥價上漲而不斷延長。

癌症希望基金會副執行長嚴必文說，健保新藥預算，再加衛福部今年編列癌症新藥暫時性支付預算，兩者相加仍杯水車薪，加上健保署今年開始執行個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫，已有部分醫院不願意引進高價癌藥等訊息傳出。

嚴必文表示，若再加上關稅政策導致藥價調漲加劇，擔心藥品給付時程會更加延宕，或給付規範更嚴格，阻礙癌友獲得即時適切的治療機會，更無法邁向健保給付接軌國際的政策目標，請衛福部要密切關注並提早預備應變措施，確保癌友治療可近性。