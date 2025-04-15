今年第2起麻疹群聚 同診所就醫感染

疾管署今天公布，上週新增2例本土麻疹病例，皆為未滿1歲男嬰，全是先前越南境外移入1歲男童於診所就醫接觸者，這起群聚事件已累計確診3例，為今年第2起麻疹群聚。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報表示，我國今年截至4月14日，累計26例麻疹病例，年齡介於未滿10歲至60多歲，其中10例為國內感染病例，另16例為境外移入病例，均自越南移入；今年國內感染及境外移入病例數為近6年同期最高。

這次公布國內新增4起麻疹病例，分別是2例本土與2例境外，其中本土案例皆為未滿1歲男嬰。疾管署防疫醫師林詠青表示，活動史與先前公布的1歲男童病例有重疊，屬於被匡列的同家診所就醫接觸者，分別在與指標個案接觸後的10到11天後出現症狀，有出疹、發燒等，就醫檢驗確診麻疹，收治隔離病房，目前其中1人已出院，另1人也正辦理出院中。

疾管署副署長羅一鈞補充，同診所的醫護人員目前沒人確診，這起群聚事件已有1例境外移入個案加2例本土個案；而上一起的麻疹群聚事件發生在2月底、3月初，也是診所，當時有陪病家屬確診，累計1例境外移入個案加1例本土個案。

至於新增的2例境外移入個案，林詠青說，分別為中部1歲多男童及北部30多歲女性。2名個案均有越南旅遊史，分別至金甌省和富國島，返國後發病，經就醫通報檢驗確診。

林詠青提醒，民眾如果被匡列為麻疹確診個案的接觸者，由於麻疹潛伏期長達18天，接觸者在這18天內要做好自我健康監測，避免出入公共場所，戴口罩，一旦自覺有疑似症狀，如發燒、咳嗽、流鼻水等疑似的上呼吸道症狀，須高度警覺，由衛生單位安排就醫動線，避免自行就醫，以免再導致更多接觸者須被匡列及監測。

疾管署強調，國際間的麻疹疫情仍嚴峻，尤其越南今年截至4月上旬累計報告逾5.4萬例病例，已出現多起成人重症病例，並報告今年首例成人死亡案例，提醒欲前往越南的民眾提高警覺，避免帶未滿1歲或未接種疫苗幼兒前往。