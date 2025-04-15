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太古踏舞團太陽之舞 4/19屏東王船文化館沉浸式展演

中央社／ 屏東縣15日電

舞作融合新世紀精神與原始儀式力與美的「太古踏舞團」，首次屏東演出，19日將在王船文化館重現經典之作「太陽之舞」，讓觀眾透過沉浸式表演領受心靈撫慰與感動。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，此次演出「太陽之舞」，為縣府推動非典型空間表演藝術徵選計畫。由藝術總監林秀偉與二代團長吳采璘率領10名舞者，以奔放原始之力與美，呈現出太陽的文明、文化記憶及生命儀式；60分鐘舞作一氣呵成，從日出「歌頌童年」、日正當中「戰舞激昂」、日暮「紅土揚塵」、日落「四面神夢」及祭典「祈求平安」，攜手共舞。

文化處說明，活動將於19日下午3時正式開演，下午2時30分別安排演前導聆，免費入場；歡迎民眾前來感受舞蹈帶給心靈撫慰與感動，活動可上屏東縣政府文化處官網或臉書（Facebook）查詢。

縣府提及，太古踏舞團成立於1987年，由國內知名編舞家林秀偉擔任藝術總監，為早期雲門舞集重要舞者；舞作以獨特東方哲學為內核，將新世紀精神與原始儀式力與美融入舞作，觸及心靈，令人震撼感動，代表作品包括「生之曼陀羅」、「夢想國度」、「奧義書」等，享譽國際，並獲各大藝術節邀演，每場演出皆深受觀眾讚譽。

屏東縣政府 總監 舞團

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