「4-5月住一晚送一晚」發威！台南熱門景點出爐

2025年第一季結束，台南旅遊網第一季流量報告顯示，在城市瀏覽量排行，高雄市與台北市連續兩年穩居到訪台南旅遊網站的前二名，日本東京更連續兩年擠進到訪台南旅遊網瀏覽排行第十名，更是唯一進入前十的海外城市，瀏覽排行比部分台灣城市還高，這也顯示在境外流量的數據上。

在境外流量方面，前五名連續兩年都一樣，第一名是台南的好朋友─日本，近年來一直保持第一名的寶座，而二至五名分別是香港、新加坡、美國與南韓，可見這些地區的旅客對台南旅遊保有高度熱度與興趣。

使用者對於「實用型資訊」最感興趣，第一季活動點閱冠軍為「4-5月來台南・住一晚送一晚」住宿優惠，在3月18日召開記者會後，短短2周時間就超越所有「前輩」們，來到第一季的第一名；另外，最新消息瀏覽數第一名，則是介紹2025年四條年貨大街的懶人包型文章；觀旅局表示，分析活動與最新消息前50名的文章後，也觀察到，除了話題性活動外，「優惠資訊」與「整理式內容」如懶人包、遊程攻略等，同樣具備高民眾點閱瀏覽的吸引力與實用價值。

最後，在網站景點關注度排行方面，排名前十依序為：四草綠色隧道、善化牛墟、漁光島、安平古堡、安平老街、花園夜市、台灣蘭花生物科技園區、金砂里花旗木步道與神農街。其中，第一名四草綠色隧道近年穩居第一名，且遙遙領先第二名；而第二名是去年第9名的善化牛墟，今年比去年同期多了42%流量，代表愈來愈多人關注到這個百年歷史的傳統市集；另外，西港金砂里花旗木步道可能因為今年天氣較冷，至3月底花況才較佳，與去年3月初就盛開情況不同，排名從第6名退居至第9名；而花園夜市及臺灣蘭花生物科技園區今年擠下去年排行前10的井仔腳瓦盤鹽田及台南市美術館2館，躋身前10行列，可能跟美食節目議題及第一季有國際蘭展舉辦有關。

台南市政府觀光旅遊局林國華局長表示，觀旅局將持續觀察網站內容偏好變化，優化資訊內容，希望能協助遊客、在地居民與海外旅人更快速掌握台南旅遊亮點，滿足旅客旅行前規劃、旅行中查找即時資訊，以及旅行後便於向他人分享台南旅遊好玩之處的各式需求，也歡迎大家觀看熱搜資訊後實際來一趟台南旅遊。

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