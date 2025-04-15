健保資料運用侵犯隱私惹疑慮 衛福部：退出權8月上路

國內不少學術研究使用健保資料庫數據進行分析，但民國111年遭憲法法庭宣告部分違憲，需在3年內修正。衛福部於去年3月預告「衛生福利資料管理條例」草案，內容不僅健保資料庫，包含國健署癌症登記及與社會安全網相關衛福資料都會納入，但後續修正為「全民健康保險資料管理條例草案」僅針對健保資料運用立法。衛福部表示，相關草案正在審議，但其中退出權將於今年8月先行上路。

立委王正旭今天舉辦「衛生福利資料治理立法方向公聽會」，期待多元、深入討論衛生福利資料治理的立法結構方向，公聽會共有六大內容包括「規範範圍」、「監督機制」、「主體權利」、「利用模式」、「課責機制」及「回饋機制」。

參與公聽會的衛福部社保司代理司長陳真慧說，健保資料目的外利用用途，為學術研究及政府機關執行法定職務，但憲判其欠缺個資保護的獨立機制，包括組織上、程序上的監督防護機制，與欠缺當事人請求停止的規定，要求應於3年內修正法律或另定專法，以建立管理機制及研訂退出機制。

陳真慧指出，行政院於4月10日召開繼續審議「全民健康保險資料管理條例草案」會議，該法條共25條，第1至7條為立法目的、諮議會任務與組成等；第8至14條為申請目的限制、回饋機制等；第15至18條關於退出權；第19至25條為禁止行為的處罰等。

健保資料目的外利用的退出權法條，備受外界關心。陳真慧說，草案制定公開哪些資料會提供目的外利用、當事人如何請求停止利用等；法條也將明定例外不許停止利用情形，包括依戶籍法、統計法、精神衛生法等其他法律，應請求主管機關或保險人有提供的義務，及為維護國家安全，為免除人民生命、身體或財產上的急迫危險。

陳真慧表示，健保署目前已就退出權完成規畫，預計於今年8月12日起實施退出機制。健保署指出，草案規範異動頻率為每年2次，民眾可以自選退出資料，包括費用申報、檢驗檢查、醫學影像等，流程為民眾提出申請，透過獲得紙本或數位同意後，次月收載於倉儲及系統排除，並定期評估退出資料對資料代表性的衝擊，兼顧資訊透明、有效監督，以及學研深化、資料品質。