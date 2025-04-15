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40歲女打網購美容針中毒 自費逾22萬元救命

中央社／ 台北15日電

疾管署公布今年首例醫源性肉毒桿菌中毒為40多歲女性，自行網購美容針由賣家到府注射，因吞嚥困難、肌肉無力等症狀就醫送加護插管，自費逾22萬元以抗毒素治療好轉，仍住院中。

根據衛生福利部疾病管制署網站，肉毒桿菌中毒為第4類法定傳染病，大多因食用處理或保存不當的醃漬食品導致，醫源性肉毒桿菌中毒是指為美容或是醫療用途而人為注射肉毒桿菌毒素引起。

疾管署今天在例行疫報中公布今年首例醫源性肉毒桿菌中毒，為北部40多歲女性。防疫醫師林詠青說明，跟常見的食因性肉毒桿菌中毒不同，這名個案疑似透過網路平台購買肉毒桿菌毒素（美容針），並由賣方於3月下旬到家中，在額頭及臉頰注射。

林詠青表示，個案在注射3天後陸續出現吞嚥困難、唾液分泌障礙、眼瞼下垂及肌肉無力等症狀，就醫並插管使用呼吸器治療，3月29日通報肉毒桿菌中毒並採檢送驗，血清及糞便檢驗結果均為陰性，可能因採檢時間距注射肉毒桿菌毒素時間已超過1週，但依其症狀及流行病學資料，研判為極可能病例。

疾管署發言人羅一鈞補充，這名個案申請自費使用抗毒素治療，價格為每瓶新台幣22萬6480元，共申請1瓶，經治療後症狀好轉，已拔管轉出加護病房至一般病房，目前仍住院中。

根據疾管署統計，國內自2019年以來累計8例醫源性肉毒桿菌中毒個案均與醫學美容有關。羅一鈞強調，一般用來作為美容或是醫療用途劑量，皆遠低於中毒劑量，幾乎不會有中毒情況發生，但若是使用來源不明的肉毒桿菌毒素，則仍有可能發生。

羅一鈞指出，肉毒桿菌抗毒素我國無藥品許可證，取得不易且價格昂貴，國內庫存4人份，預計今年再採購12人份，自費費用會以最新一批專案進口的每瓶實際單價計算，每年不一樣，目前這一批（去年專案進口）每瓶為22萬6480元。

國人或非本國籍的疑似肉毒桿菌中毒者，均可申請使用抗毒素，羅一鈞說，如果是人為因素注射肉毒桿菌素，也就是醫學美容的疑似肉毒桿菌中毒個案，需自費使用，成人標準用量為1瓶，未滿17歲者則須依年齡及體重調整劑量。

此外，羅一鈞表示，因此案已經涉違法地下醫美行為，衛生單位已針對非法藥品購買及非法施打等，進行相關調查與處置，避免後續再發生類似案件。

中毒 羅一鈞 肉毒桿菌

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