天仁茗茶春夏饗宴新品 美味薦賞員超認真評論不私藏

在地經營超過70年的「天仁茗茶」，深獲消費者喜愛，一直是許多民眾用餐、喝茶的好去處。本季天仁茗茶喫茶趣也推出「美人典傳滷軟排套膳」、「紅玉素三杯獅子頭套膳」等創新台式經典風味餐點與飲品，為粉絲們帶來全新的味覺享受。「超認真試吃」本次即邀請多位消費者擔任鑑賞員，品嚐新推出的餐點與飲品，並且分享自己的感受與心得。

天仁茗茶信義店店長賴威臣表示，本季限定套餐「美人典傳滷軟排套膳」中的滷軟排，專選「究好豬」的月亮軟排，這個部分每頭豬只有兩片，每一塊都吃得到爽脆軟骨與瘦肉，使用經過認證的高品質薄鹽醬油而成的傳統台式滷汁燉煮，最後加上東方美人的茶湯增添清新香氣，提升整體風味層次。平均每週都會到店用餐的王小姐表示，「品質好的豬肉吃起來真的不一樣！」滷軟排的肉質軟嫩，再搭配軟骨，吃起來具有雙重口感，同時搭配的蘿蔔、豆乾也都滷得很透。

本季限定套餐「美人典傳滷軟排套膳」，選用究好豬的帶肉軟骨。 圖／陳沛林 提供

不僅如此，套餐搭配的「包種黑豆薯泥」、「阿薩姆紫蘇梅醋飲」、「美人栗子地瓜」也各有不同特色，例如栗子地瓜搭配的胡麻醬添加東方美人茶，風味順口並帶茶香，更讓地瓜的綿密口感增添好滋味；其他如「913滷肉飯」使用台梗九號米，加入913茶王的醬汁散發獨特的甘甜；「碧螺春豚肉清湯」使用究好豬的肉片搭配多種蔬菜，整體湯頭清爽讓人感覺健康。王小姐表示「所以為什麼我都來這裡吃，是因為這裡的食材真的控管非常好！」

另一名鑑賞員吳小姐，平均每個月會前來用餐一次。本次推出的新品「紅玉素三杯獅子頭套膳」乃是全素料理，以手工製作的素獅子頭內添加紅玉紅茶。吳小姐認為，獅子頭透過蒸煮的手法處理，保留食物本身的甜味；整體用料豐富，入口還帶有麻油、醬香與薑片煸香鍋氣味道，讓素食的風味更上一層樓。搭配的「素茶香滷肉飯」吃得到豆製品與菇類的結合，口味清爽。至於「素茶香蕈菇湯」配料豐富、湯頭清甜，還帶著淡淡的綠茶香氣。吳小姐表示，一般常會覺得吃素會吃不飽，但在喫茶趣用餐，都是非常飽足的離開。

「紅玉素三杯獅子頭」在手工獅子頭內添加紅玉紅茶，口味清爽。 圖／陳沛林 提供

除了餐點之外，天仁茗茶推出的飲品、副食，同樣也受到鑑賞員的青睞。其中「鳳梨菊花醇蜜綠茶」將菊花搭配在地金鑽鳳梨和綠茶，再用蜂蜜提味，完全是盃融合香氣與果香清爽討喜茶飲。同樣是新品的「913西西里咖啡」使用招牌的913茶王搭配現磨阿拉比卡咖啡，再加入檸檬原汁點綴，入口即感受到回甘香氣，是杯超有特色的茶咖啡飲料。王小姐品嚐「913西西里咖啡」後，也稱讚同時擁有茶味、咖啡味與檸檬香氣，而且不會蓋過彼此的味道。針對「鳳梨菊花醇蜜綠茶」，吳小姐則認為香氣甜美，尤其醇蜜也增加許多分數。

餐後甜點也不馬虎，「紅茶可可塔」選用高雄在地的可可，外酥內綿密，表層可可粉，成就適中的甜感。

王小姐表示，自己喜愛的「喫茶趣鹹酥雞」是選用去骨去皮的雞腿肉，裹上特製粉料調味，外酥脆、內多汁，而且一定要沾綠茶椒鹽粉。以及使用澳洲有機湖鹽醃漬，搭配傳統的重石加壓手法，相當脆口台式風格的「茶香泡菜」，都是喫茶趣熟客不會錯過的經典。現在分別推出外帶包裝，鹹酥雞使用氣炸鍋3分鐘，即能呈現餐廳級的風味，茶香泡菜更是開罐即食，在家就能隨時享用。

「喫茶趣鹹酥雞」和「茶香泡菜」是熟客必點的外帶商品。 圖／陳沛林 提供

天仁茗茶每年季節限定推出的「春之茶」，可以冷泡也能熱泡，茶湯金黃透澈，滋味清新淡雅並帶著花香，同樣是本季的明星產品。鑑賞員何小姐認為喝起來甘甜，彷彿把春天放在口中縈繞。同行的李小姐也認為風味清爽，不會有茶味過重的負擔。對於新上市的佐茶的小點「綜合洋蔥堅果」，3種裹上洋蔥粉的堅果，兩人試吃後稱讚具有洋蔥的香氣，讓人忍不住一口接一口，搭配帶有現泡茶，相當適合，獲得兩人的一致肯定。

天仁茗茶新推出的「春之茶」，散發花香味、清爽甘甜。 圖／陳沛林 提供

天仁茗茶新推出的「春之茶」和佐茶的小點「綜合洋蔥堅果」。 圖／陳沛林 提供

天仁茗茶讓人感受與品嚐70多年來不變的用心與高品質，也是能夠擁有一群忠實顧客真心支持的原因，現在就快隨著美味薦賞團的腳步，去天仁茗茶與喫茶趣品饗美味!