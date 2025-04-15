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日本黃金周旅遊趨勢台灣榜上無名 大票人遺憾點頭：剛好而已

聯合新聞網／ 綜合報導
日本即將迎來2025黃金周假期，不少人日本人出國海外首選是中國上海，圖為日本東京羽田機場準備出國的旅客。 路透
日本即將迎來2025黃金周假期，不少人日本人出國海外首選是中國上海，圖為日本東京羽田機場準備出國的旅客。 路透

日本即將迎來黃金周假期，今年為4月29日至5月6日，不少日本民眾都會趁著難得的大型連休出去國內外旅遊。粉專「日本九州圈」則分享了這次黃金周的特殊現象，台灣榜上無名，文章也引起其他網友非常認同，認為台灣的住宿價格實在太高了。

日本九州圈發文表示，從日本看黃金周旅遊趨勢排名，第一名為中國上海，日本民眾的旅遊意願跟去年相比，急遽上升了2.6倍，原因是去年11月底，中國對日本免除簽證，加上有上海迪士尼樂園的加持，吸引日本民眾。

排名第二的為菲律賓宿霧，第三名為西班牙的馬德里，第四名為澳洲凱恩斯，第五名為越南峴港。

粉專表示「不是台灣的原因，也不是夏威夷」，他推測「可見台灣是高物價了」，才讓日本客卻步。

貼文底下許多人留言，認同台灣沒排在前幾名的原因，「住宿真的太貴了」、「對日本觀光客而言，台灣就夜市、老街真的沒什麼了」、「台灣交通爛，景點大同小異，住宿不知道在貴怎樣的沒人來玩剛好而已」、「台灣我也想去，上一次是疫前了，可是聽說現在台北住宿貴上天啦」，粉專版主也回說「真的，所以我只敢去台灣南部，北部住不起捏」。

還有人直言，「台灣交通爛到爆，來這玩找死嗎」、「台灣到底有什麼？走路危險搭車又不方便，整座島臭臭的，誰想去啊…我住日本十多年，沒必要是完全不會回台灣」。

不過也有人緩頰表示，「這是成長倍數的排名，台灣基期太高了，成長當然有限」、「這個看的是上升趨勢？單純人數來看夏威夷應該還是超級多吧」。

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