歷年最殺優惠 郵局i郵箱寄件全面省10元 資費最低40元

為鼓勵民眾善用智慧便捷的i郵箱寄件服務，中華郵政公司自今年4月15日起至7月31日止推出限時優惠活動。活動期間，民眾在 i 郵箱交寄國內包裹，每件可享10元折扣，郵寄便（EZPost）會員寄件則再折5元，最低資費40元起，是歷年最優惠的一次檔期。

中華郵政發言人王婉如表示，此次限時活動，民眾在 i 郵箱交寄國內包裹，每件可享10元折扣，「箱到箱」資費最低40元，寄到家中的「箱到宅」最低45元，另郵寄便（EZPost）會員寄件再折5元，單筆最高省15元。

王婉如提到，會員透過EZPost網站建立寄件資料，並依 i 郵箱指示操作，即可完成付款與寄件流程。此外，EZPost網站亦提供託運單建立、郵件追蹤等一站式郵件管理服務，滿足多元用郵需求。目前EZPost會員數有約69萬人，近一年月成長也有8千至1萬人，此次優惠有望帶動會員註冊數。

王婉如表示，此次優惠是歷年最好，過去即便是EZPost會員寄件，優惠最多也只有10元，民眾可把握機會。也希望透過此次活動，提升 i 郵箱的使用率。

目前全國已設置超過2400座 i 郵箱，廣布於郵局、學校、社區等地點，服務範圍涵蓋本島及離島地區。王婉如說，目前使用率約56％，未來使用率提高會再考慮編列預算擴增；而去年的取寄量則約543萬件。 i 郵箱透過線上、線下數位設備整合及普及的郵務網絡，提供民眾更快速、高效且資費合理的用郵服務，歡迎民眾多加利用。