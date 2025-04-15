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筆電廠商喜傑獅消費糾紛 消基會籲送公平會調查

中央社／ 台北15日電

筆電廠商喜傑獅去年推出慶賀12強棒球賽台灣奪冠「1讚折1元」活動，獲迴響卻發生提告客戶的消費糾紛。消基會今天表示，應送公平交易委員會調查，若涉詐欺應送檢調處理。

東森新聞報導，客製電腦業者喜傑獅去年11月為慶祝台灣隊拿下12強棒球賽冠軍，推出「1個讚折（新台幣）1元」的活動，未料疑似撐不住訂單量而偷改規則，引發網友怒火。如今傳出，業者對購買筆電的300多名客戶提告，引發軒然大波。

消費者文教基金會發布新聞指出，「公平交易法」第21條第1項規定，商家不得以虛偽不實的方式呈現與商品服務交易有關的事項；如果商家事後無故取消，便等同於傳達虛偽訊息給消費者，建議移送公平會調查，若經調查有涉及刑法詐欺罪嫌，也應送檢調單位處理。

消基會說，「公平交易法」第42條規定，如果商家違反上述規定，公平會可限期停止、改正相關行為，並採取必要的更正措施，例如刊登更正廣告等。此外，商家也可能面臨新台幣5萬元到2500萬元罰鍰的懲處。

消基會陳述，多次變更與爭議後，業者最終宣布盡力補償消費者，確保照常出貨，今年初，業者直接宣布退出消費市場，讓消費者感到遺憾。

此外，此案衍生業者提告客戶，台北市法務局12日說，已受理16件申訴案，6件進入消保協商，呼籲業者撤訟和消費者溝通。

客戶 提告 消費者

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