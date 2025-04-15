醫中部分負擔擬調升至20% 專家：落實3配套強化分級

個別醫院總額新制引發各界疑慮，衛福部健保署昨對外說明，最快下半年提出新的診察費給付制度及相關措施，署長石崇良日前受訪時指出，現行醫學中心部分負擔比率約16%，研擬將未經轉診至醫學中心就診民眾部分負擔，提升至20%，且逐步朝向法定50%邁進。專家表示，部分負擔成功關鍵在於未經轉診與經轉診差距「要有感」。

依健保法規定，民眾就醫部分負擔比率上限20%，未經轉診病人至各級醫院就醫，訂有不同部分負擔比率，地區醫院30%、區域醫院40%、醫學中心50%。石崇良表示，目前統計，醫學中心部分負擔比率16%、區域醫院12%、地區醫院6%，部分負擔比率低，且區域醫院、醫學中心之間落差不大。

石崇良說，為讓醫學中心回歸治療重、難、罕症任務，並鼓勵下轉輕症、穩定慢性病人，健保署研擬調升醫學中心部分負擔比率，讓資源得到最好利用，目標是朝向未經轉診收取50%部分負擔努力，這在韓國、日本目前都已施行，但第一部會先把部分負擔比率調升至「至少20％」，且為避免醫療院所因應部分負擔調升，改以自費門診收治病人，將修訂特管辦法嚴管。

健保署近期推動「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」修法，石崇良表示，在就醫權益部分，本次修法明文規定，與健保簽約的特約醫療院所，不得無故拒絕病人，且針對收取自費訂出嚴格規定，只要看病民眾是健保保險對象，看診的疾病也是健保給付範圍，則「不得收取自費」，藉此杜絕醫療院所因應部分負擔提高，要求民眾轉至自費門診就醫。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，部分負擔比率是健保署以民眾就醫診察費、藥費、檢驗檢察費等項目綜合推估而得，要調升醫學中心部分負擔比率，可從未經轉診部分負擔費用調升，或針對電腦斷層（CT）、核磁共振（MRI）等收取部分負擔，都能達到提升部分負擔比率目標，呼籲政府要落實財務、流程、信心度三配套，才能有效強化分級醫療。

洪子仁表示，財務部分，目前醫學中心未經轉診部分負擔420元，與經轉診部分負擔170元金額相差太小，對民眾而言財務誘因不夠大，建議要調降經轉診部分負擔、調升未經轉診部分負擔差距；流程方面則應強化基層診所、地區醫院與醫學中心的資訊系統流通性，簡化轉診程序；另，應強化民眾對基層診所、地區醫院的信任感，民眾生病才不會寧可多花錢，也不願在基層診所就醫。