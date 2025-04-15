主任級醫師曝限號80人 台大醫院：去年起採診察費打折

衛福部健保署祭出個別醫院總額制，要求每家醫院醫療服務量上限，原意是強化分級醫療，但日前傳出台大第三季將漲掛號費，院方澄清並無規畫，但多名醫師表示，院內已開始實施限號。台大醫院醫務秘書陳彥元重申，院內並無因應個別醫院總額任何政策上路，但確實在去年開始，針對看愈多號次醫師，實施診察費打折，且醫師也能自行設定門診掛號數量。

一名台大醫院主任級醫師私下透露，院方實施類似限號措施，門診看80位病人以上，診察費幾乎沒得領，且「此制度與個別醫院組額高度相關」，自己每診次病人都超過140人，並未因限號措施減少，多看的部分只能當作做功德。

另一名醫師在社群轉述台大胸腔內科醫師說法，稱台大醫院因應雙北醫院今年起實施的個別醫院總額，擔心虧錢，醫師門診超過50病人要扣錢，且看愈多扣愈多，自己門診平均每診70至80病人，「每次看門診都像做功德。」說法與前述主任級醫師不謀而合。

陳彥元表示，院方並無祭出任何限號措施，或因應個別醫院總額而訂出任何政策，診察費隨病人數量增加而打折是健保制度，健保打折給付醫院，但院方多年來發給醫師診察費均為固定金額，未打折扣，自去年起考量團隊成本等各項因素，訂出一套計算方式，醫師看診人數愈多，診察費稍有打折，「但這在個別醫院總額之前就實施。」

「目前院內沒有採取相關措施，不代表以後絕對不會。」陳彥元表示，目前台大醫院各醫師均可設定自己每診次看診人數上限，有些醫師考量診察費看愈多恐會打折，也可能「自主限號」，但院方並未硬性要求，將觀察個別醫院總額實施一季後，考量醫院營運、員工福利等層面，訂出相關因應措施。