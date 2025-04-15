麻疹病例+4 再增越南境外、2男嬰在診所群聚接觸中鏢

國內上周新增4例麻疹，分別為2名本土、2名境外。疾管署發言人羅一鈞表示，本土2例為先前境外移入個案就醫接觸者、境外2例則都有越南旅遊史；今年不論境外、本土病例都為6年同期新高，除了應接種時程帶孩童接種公費疫苗外，也提醒民眾留意是否與確診個案有足跡重疊，如林口三井outlet等，該案件將監測到25日。

防疫醫師林詠青指出，新增的2例本土個案都是北部未滿1歲男嬰，為先前越南境外移入的1歲男童，他在3月24日診所就醫時的接觸者；兩男嬰各別在4月3日、4日出現發燒、流鼻涕等症狀，4月7日因症狀未緩解前往醫院就醫通報疑似麻疹，4月11日確診。

羅一鈞表示，桃園市衛生局在4月12日已發布上述可傳染期足跡，如3月30日晚上林口三井outlet二館、4月3日早上搭乘高鐵從桃園至左營等，已匡列接觸者共524人，監測至4月25日。本群聚含越南境外移入個案共計3案，為今年第2起麻疹群聚，2群聚均為越南境外移入相關。

另，境外移入2例分別為中部1歲男童、北部30多歲女，均有越南旅遊史，如金甌省、富國島，返國後發病經就醫通報檢驗確診。今年截至4月14日，累計26例麻疹病例，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別為10例本土病例和16例境外移入，境外和本土均為2020年、6年來同期新高，境外16例均於越南感染。

疫情中心主任郭宏偉說，越南今年截至4月上旬累計報告逾5.4萬例病例，已出現多起成人重症病例，並報告今年首例成人死亡案例；另鄰近國家日本截至4月初報告58例、韓國報告35例，為去年同期近2倍，兩國多數病例均與越南境外移入相關。北美疫情嚴峻，美國及加拿大兩國今年迄今病例均已超過去年全年病例數。

由於麻疹境外移入病例持續增加，並發生未按時程接種疫苗幼兒至流行區感染麻疹，並於返國後引發後續國內診所嬰幼兒群聚感染事件。

羅一鈞呼籲，麻疹具高度傳染性，且嬰幼兒感染麻疹可能併發中耳炎、肺炎與腦炎，致死率在嬰兒或免疫缺損兒童可達5至10%。出生滿12個月、滿5歲至入小學前幼童各接種1劑MMR疫苗，完成2劑疫苗接種預防效果可達95%以上，避免帶未滿1歲或未接種疫苗幼兒前往流行區。衛生所或旅遊醫學門診評估自費接種MMR疫苗，以降低感染風險。

疾管署提醒，目前全球麻疹疫情持續，國人赴國外旅遊期間，應隨時注意個人衛生，勤洗手、不觸摸口鼻、適時佩戴口罩。返國時如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、出疹等麻疹疑似症狀，入境時應主動告知機場檢疫人員並配合健康評估。返國3周內如出現麻疹疑似症狀，應儘速戴上口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史及相關接觸史。醫師於病人就診時應落實詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）及麻疹相關疫苗接種史。