七旬長者腰椎滑脫連上廁所也劇痛 忍痛10年才開刀擺脫

一名年逾七旬的長者，腰腿痠痛、腳麻長達10年，痛到連上廁所都卡關，只能借助軟便藥物排泄。北醫附醫神經外科主治醫師林建和表示，大腦會對疼痛產生記憶，痛的時間持續愈久，記憶愈難消除，而且拖過3個月會變成「慢性疼痛」，除了身體不適，還會影響心理，甚至有憂鬱情緒及社交隔離。

林建和以這名患者為例，就醫檢查發現是腰椎滑脫壓迫神經導致劇痛，很驚訝患者已經忍痛10年，身體對疼痛刺激的調控功能下降。而這類患者因慢性疼痛影響大腦認知功能，即便透過手術去除疼痛的病因，身體的疼痛記憶仍會存在。根據臨床統計，術後因疼痛躺在病床的時間愈久，也延長恢復速度。

考量長期疼痛會在病人大腦留下記憶，影響復原進度，北醫附醫神經外科團隊量身打造「個人化多模式微創腰椎痠痛控制策略」，術前先注射止痛劑斷開疼痛記憶，再執行精準的微創手術。林建和說，病人術後翌日即能自行下床行走，3個月後行動能力恢復完好，可以踏出穩健的步伐。

林建和指出，腰椎滑脫多為第四節與第五節，發生原因常見搬重物、跌倒等突然的外力，或是長期姿勢不良、身體組織自然老化造成結構不穩定，致背側椎間盤突出形成骨刺。當滑脫漸漸嚴重，很可能壓迫到神經，開始出現腰痛、臀部痛、腿麻等，甚至影響站立、走路。

為了減輕病人心理負擔，以及緩解神經壓迫或拉扯的劇烈疼痛感，林建和為病人擬定「個人化多模式微創腰椎痠痛控制策略」，結合術前止痛策略、減壓及骨融合固定手術，目的是讓神經感覺不到受傷，避免形成神經性疼痛的記憶，可下降術後發炎及疼痛，加速術後復原。

傳統脊椎手術的病人，術後至少要躺7至14天，隨著微創手術的進步，住院天數持續縮短，目前術後住院時間可從4天降到2.45天。這位病人術後隔天即下床走路運動，痠痛麻評估指數從剛開完刀的5、6分持續下降，術後3個月後降到1分，擺脫疼痛困擾。