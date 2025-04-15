快訊

女乘客「太悶了」強開飛機逃生門 濟州機場航班急煞嚇壞202人

超過80病人幾乎領嘸診察費？醫嘆「看門診像做功德」…台大醫院回應了

桃園化工廠氣體外洩竄濃煙 廠內員工急疏散…消防持續灑水

七旬長者腰椎滑脫連上廁所也劇痛 忍痛10年才開刀擺脫

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
北醫附醫神經外科主治醫師林建和表示，「個人化多模式微創腰椎痠痛控制策略」有助於加速術後復原。圖／北醫附醫提供
北醫附醫神經外科主治醫師林建和表示，「個人化多模式微創腰椎痠痛控制策略」有助於加速術後復原。圖／北醫附醫提供

一名年逾七旬的長者，腰腿痠痛、腳麻長達10年，痛到連上廁所都卡關，只能借助軟便藥物排泄。北醫附醫神經外科主治醫師林建和表示，大腦會對疼痛產生記憶，痛的時間持續愈久，記憶愈難消除，而且拖過3個月會變成「慢性疼痛」，除了身體不適，還會影響心理，甚至有憂鬱情緒及社交隔離。

林建和以這名患者為例，就醫檢查發現是腰椎滑脫壓迫神經導致劇痛，很驚訝患者已經忍痛10年，身體對疼痛刺激的調控功能下降。而這類患者因慢性疼痛影響大腦認知功能，即便透過手術去除疼痛的病因，身體的疼痛記憶仍會存在。根據臨床統計，術後因疼痛躺在病床的時間愈久，也延長恢復速度。

考量長期疼痛會在病人大腦留下記憶，影響復原進度，北醫附醫神經外科團隊量身打造「個人化多模式微創腰椎痠痛控制策略」，術前先注射止痛劑斷開疼痛記憶，再執行精準的微創手術。林建和說，病人術後翌日即能自行下床行走，3個月後行動能力恢復完好，可以踏出穩健的步伐。

林建和指出，腰椎滑脫多為第四節與第五節，發生原因常見搬重物、跌倒等突然的外力，或是長期姿勢不良、身體組織自然老化造成結構不穩定，致背側椎間盤突出形成骨刺。當滑脫漸漸嚴重，很可能壓迫到神經，開始出現腰痛、臀部痛、腿麻等，甚至影響站立、走路。

為了減輕病人心理負擔，以及緩解神經壓迫或拉扯的劇烈疼痛感，林建和為病人擬定「個人化多模式微創腰椎痠痛控制策略」，結合術前止痛策略、減壓及骨融合固定手術，目的是讓神經感覺不到受傷，避免形成神經性疼痛的記憶，可下降術後發炎及疼痛，加速術後復原。

傳統脊椎手術的病人，術後至少要躺7至14天，隨著微創手術的進步，住院天數持續縮短，目前術後住院時間可從4天降到2.45天。這位病人術後隔天即下床走路運動，痠痛麻評估指數從剛開完刀的5、6分持續下降，術後3個月後降到1分，擺脫疼痛困擾。

微創手術 患者 椎間盤突出

延伸閱讀

看感人電影卻沒哭可能是生病了！精神科醫揭4種不容易掉淚的情況

肥胖會讓人變笨？研究表示：傷的不只是腰圍，還有大腦

愛喝酒？專家發現腦損傷機率大增 恐致失智症

認知功能下降並非不可避免 從日常5件小事著手有益大腦健康

相關新聞

健保資料運用侵犯隱私惹疑慮 衛福部：退出權8月上路

國內不少學術研究使用健保資料庫數據進行分析，但民國111年遭憲法法庭宣告部分違憲，需在3年內修正。衛福部於去年3月預告「...

日本黃金周旅遊趨勢台灣榜上無名 大票人遺憾點頭：剛好而已

日本即將迎來黃金周假期，今年為4月29日至5月6日，不少日本民眾都會趁著難得的大型連休出去國內外旅遊…

歷年最殺優惠 郵局i郵箱寄件全面省10元 資費最低40元

為鼓勵民眾善用智慧便捷的i郵箱寄件服務，中華郵政公司自今年4月15日起至7月31日止推出限時優惠活動。活動期間，民眾在 ...

他用Whoscall跳出「個資給銀行做評估」網友傻眼！2步驟教你解除

手機詐騙案頻傳，不少用戶會安裝「Whoscall」等防詐軟體偵測來電號碼是否有異常，不過有一名網友發現，使用Whoscall APP遇上更新資料庫時，卻跳出是否願意將「通聯紀錄（個資）上傳給銀行做開戶或是貸款評估」，讓他相當傻眼，引起熱議，有網友直呼「馬上刪帳號移除該APP了」。

醫中部分負擔擬調升至20% 專家：落實3配套強化分級

個別醫院總額新制引發各界疑慮，衛福部健保署昨對外說明，最快下半年提出新的診察費給付制度及相關措施，署長石崇良日前受訪時指出，現行醫學中心部分負擔比率約16%，研擬將未經轉診至醫學中心就診民眾部分負擔，提升至20%，且逐步朝向法定50%邁進。專家表示，部分負擔成功關鍵在於未經轉診與經轉診差距「要有感」。

主任級醫師曝限號80人 台大醫院：去年起採診察費打折

衛福部健保署祭出個別醫院總額制，要求每家醫院醫療服務量上限，原意是強化分級醫療，但日前傳出台大第三季將漲掛號費，院方澄清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。