首例！4旬女網購美容針竟是肉毒桿菌素 中毒插管入住ICU

一名北部40多歲女，3月下旬網購含肉毒桿菌毒素的美容針，並由賣家到府在臉頰額頭注射，3天後發病出現吞嚥困難、唾液分泌障礙、眼瞼下垂、肌肉無力及全身倦怠等症狀，隔日就醫，發病第6天又因呼吸困難插管使用呼吸器住加護病房，通報肉毒桿菌中毒，並自費使用22萬的抗毒素治療。該個案為今年首例醫源性肉毒桿菌中毒通報，也是首例自費使用抗毒素。

疾管署防疫醫師林詠青說，該個案經血清和糞便檢驗雖均師為陰性，能因採檢時間距注射肉毒桿菌毒素時間已超過1周，因符合肉毒桿菌中毒臨床症狀、發病前曾注射肉毒桿菌毒素、研判為極可能病例，個案經治療後症狀好轉，已拔管轉出加護病房至一般病房，目前仍住院中。衛生局針對此賣家及藥品來源、藥品非法販售及施打等過程，已展開追查。

肉毒桿菌中毒為第四類法定傳染病，林詠青表示，傳染途徑可分四類型，分別為：

一、食因型

食用遭肉毒桿菌毒素污染的食物造成，大部分的肉毒桿菌中毒屬此類

二、嬰兒型

常發生於不足1歲嬰兒，食入肉毒桿菌孢子增殖後產生毒素而引起

三、創傷型

傷口深處受到肉毒桿菌孢子污染產生毒素導致中毒，常與藥物濫用有關

四、其他型

包含注射肉毒桿菌毒素如醫學美容等、意外或故意之肉毒桿菌暴露等

林詠青說，醫源性肉毒桿菌中毒是指為美容或是醫療用途而人為注射肉毒桿菌毒素引起。可能會在注射肉毒桿菌毒素後數小時、數日或數周發病，症狀包括腹瀉、腹痛、便秘、食慾不振、嘔吐、倦怠、眩暈、昏睡、複視、眼瞼下垂、瞳孔放大或無光反射、顏面神經麻痺、講話困難、吞嚥困難、失去頭部控制能力、肌肉張力低下及全身性虛弱等，並可能發展為呼吸無力衰竭，甚至死亡。

疾管署發言人羅一鈞表示，一般用在美容或是醫療用途的劑量，皆遠低於中毒劑量，因此幾乎不會中毒，但若是使用來源不明的肉毒桿菌毒素，仍可能發生；國內自2019年以來累計8例醫源性肉毒桿菌中毒個案均與醫學美容有關。

羅一鈞指出，肉毒桿菌抗毒素我國無藥品許可證，取得不易且價格昂貴，國內目前庫存4人份，預計今年再採購12人份。他也呼籲民眾切勿接受非合格醫事人員之人士使用來源不明之藥品，如因注射肉毒桿菌素之疑似肉毒桿菌中毒個案或無居留證之外籍人士，基於緊急救治考量，疾管署可提供抗毒素使用，但須由民眾付費；目前一劑依照專案進口成本價為22萬6480元。

羅一鈞表示，接受不當的肉毒桿菌毒素注射，可能對健康造成威脅，民眾在注射肉毒桿菌毒素等醫學美容療程前，應瞭解相關醫療資訊，並確認該機構為立案登記醫療院所，肉毒桿菌毒素注射執行者為合格醫事執業登記之醫事人員，醫師對於注射後可能出現副作用或併發症妥為說明並告知因應處理方法，注射製劑成分及是否有藥品許可證字號等資訊，以降低潛在風險。