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羊肉拌炒「玻璃」嚇壞高雄消費者 衛生局稽查撲空

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄有消費者在羊肉店吃到疑似混入玻璃的炒羊肉，高市衛生局今日稽查撲空。圖／翻攝小港桂林新大小事臉書
高雄有消費者在羊肉店吃到疑似混入玻璃的炒羊肉，高市衛生局今日稽查撲空。圖／翻攝小港桂林新大小事臉書

高雄市小港區一家羊肉店遭消費者發文抱怨，昨晚購買一份炒羊肉，拿回家後竟發現裡面混入疑似玻璃的透明碎片，網友驚呼前天想去買，還好店家剛好休息沒買到。高市衛生局表示，業者已完成食品業者登錄、產品責任險，因店家今天休息，無法進一步稽查衛生環境。

高雄小港一名消費者昨晚在小港區桂陽路羊肉店消費，自稱炒一份羊肉外帶，回家卻吃到異物。其他網友說，「幸好前天去買剛好休息沒買成」、「夭壽，好像玻璃！！不過如果是蟑螂更噁心」。

高市衛生局派員稽查發現，業者今日未營業。衛生局說，經查業者已完成食品業者登錄、產品責任險，雖未接獲投訴，但對於民眾在網路上揭露的食安問題，會依既定作業程序於營業前派員稽查，若查獲屬實依食品安全衛生管理法處辦。

消費者 衛生局 食安

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