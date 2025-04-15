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華航與蘋果合作 推出 AirTag 行李追蹤應用服務

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
華航為首家國籍航空，宣布與 Apple 合作推出 AirTag 行李追蹤應用服務。（華航提供）
華航為首家國籍航空，宣布與 Apple 合作推出 AirTag 行李追蹤應用服務。（華航提供）

華航空（2610）15 日宣布與 Apple 合作推出 AirTag 行李追蹤應用服務 (Apple AirTag Luggage Tracking Application)。使用 AirTag 的旅客可透過 Apple 的「尋找」功能查詢配件所在，輕鬆、安全地與航空公司分享行李位置。當顧客一找回物品，分享位置的功能就會停用，擁有者也可以隨時停止分享位置，且分享連結會在 7 天後自動失效。此服務整合現行航空公司行李系統，以創新數位科技方式支援行李追蹤，提供旅客更加安心便捷的飛行體驗。

華航長期致力數位創新與優化旅客服務，無論是從機場報到、轉機或抵達目的地，透過支援 Apple AirTag 行李追蹤應用功能，旅客可即時掌握行李動向，於生成「分享物品位置」連結後，透過網站或至服務櫃檯與航空公司共享，提供查找線索，有助於加速找到遺失或延誤的行李。

作為支援 Apple AirTag 的航空公司，華航希望透過此項服務，隱私且安全地接受「分享物品位置」，與現有的行李追蹤系統相輔相成，為旅客提供更智慧化的行李追蹤選擇，讓旅客在行程中感到安心，共享數位旅行新時代的便利性。當顧客一找回物品，分享位置的功能就會停用，擁有者也可以隨時停止分享位置，且分享連結會在 7 天後自動失效。

華航重視用戶體驗與回饋，為更貼近旅客需求，全面優化數位服務項目，提供「中華航空App」、「華航雲端書坊」、「立即網路報到」、「預約自動報到」、「小花伴定位找人」等功能，結合數位前瞻技術，持續推動更加智慧化及系統化的專業服務。華航從使用者的角度出發，提供貼心舒適的優質旅程，讓旅客從容享受旅行的每一刻。

AirTag Apple 華航

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