華航與蘋果合作 推出 AirTag 行李追蹤應用服務

中華航空（2610）15 日宣布與 Apple 合作推出 AirTag 行李追蹤應用服務 (Apple AirTag Luggage Tracking Application)。使用 AirTag 的旅客可透過 Apple 的「尋找」功能查詢配件所在，輕鬆、安全地與航空公司分享行李位置。當顧客一找回物品，分享位置的功能就會停用，擁有者也可以隨時停止分享位置，且分享連結會在 7 天後自動失效。此服務整合現行航空公司行李系統，以創新數位科技方式支援行李追蹤，提供旅客更加安心便捷的飛行體驗。

華航長期致力數位創新與優化旅客服務，無論是從機場報到、轉機或抵達目的地，透過支援 Apple AirTag 行李追蹤應用功能，旅客可即時掌握行李動向，於生成「分享物品位置」連結後，透過網站或至服務櫃檯與航空公司共享，提供查找線索，有助於加速找到遺失或延誤的行李。

作為支援 Apple AirTag 的航空公司，華航希望透過此項服務，隱私且安全地接受「分享物品位置」，與現有的行李追蹤系統相輔相成，為旅客提供更智慧化的行李追蹤選擇，讓旅客在行程中感到安心，共享數位旅行新時代的便利性。當顧客一找回物品，分享位置的功能就會停用，擁有者也可以隨時停止分享位置，且分享連結會在 7 天後自動失效。

華航重視用戶體驗與回饋，為更貼近旅客需求，全面優化數位服務項目，提供「中華航空App」、「華航雲端書坊」、「立即網路報到」、「預約自動報到」、「小花伴定位找人」等功能，結合數位前瞻技術，持續推動更加智慧化及系統化的專業服務。華航從使用者的角度出發，提供貼心舒適的優質旅程，讓旅客從容享受旅行的每一刻。