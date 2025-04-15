新北珠蔥產季到 推限量名額公益手作、小旅行

新北珠蔥季節到，新北市農業局與平溪區農會合作，推出公益手作珠蔥餅乾DIY、珠蔥食農小旅行、珠蔥饗宴半價優惠、產地餐廳百元折價券及限定珠蔥料理等好康，邀請民眾到產區品味珠蔥的鮮甜。

平溪區農會今年再次攜手唐氏症基金會，將珠蔥餅乾與水餃2%銷售收益捐助公益，更首度與唐氏症基金會旗下「愛不囉嗦手作體驗館」合作，於4月19日與4月25日舉辦「蔥滿愛餅乾 DIY 」，2梯次各25位，特價325元，現場除了體驗親手製作珠蔥餅乾，還提供珠蔥司康與麵包試吃。

唐氏症基金會事業發展處副處長林靜表示，透過與政府及企業夥伴攜手合作，不僅推動社會福利的進步，更展現社會共融的願景，讓每一筆消費都能為弱勢群體注入溫暖與希望。

平溪區農會理事長王定國表示，今年推出4梯次「蔥啟回憶小旅行」，每梯各40位，推出優惠價799元，帶領遊客親採翠綠珠蔥、體驗手作珠蔥肥皂，品嚐在地珠蔥美食饗宴， 2場次報名已額滿，另4月26日及5月4日2場次將於今日開放報名。

此外，4月26日於平溪農會旁廣場舉辦產地展售會暨珠蔥饗宴，除了有農產品市集與DIY體驗區，搶手的珠蔥主題饗宴，今年開放報名10桌，每桌優惠價只要半價3000元。

農業局長諶錫輝表示，即日起至5月底，推出「蔥明消費饗優惠」活動，於平溪、烏來、新店、深坑及石碇等商圈的指定餐廳消費滿500元，即可獲得100元折價券，前50位將三張不同店家的折價券憑據寄回平溪農會，再加碼贈送珠蔥水餃一包。