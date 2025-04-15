4月22日地球日活動多 淨街、抽獎與短劇公演

「4月22日是『世界地球日』，盼透過淨街、家庭日活動，讓民眾響應減碳！」環境部次長沈志修15日召開記者會，宣布呼應世界地球日的「地球力」主題，將舉辦系列活動，包括號召各行各業19日淨街、清掃垃圾，還有20日舉辦「綠能行動愛地球，蔬食無痕家庭日」，與22日的「綠動童心超有戲」短劇公演。

以活動了解地球力

沈志修表示，今年世界地球日的主題是「地球力」，包括理解自然規律基礎的知識力、保護水源和土壤還為無數物種提供棲息地的森林力、覆蓋地球70%面積也是全球氣候調節核心的海洋力、所有生物仰賴以維持生理機能的食物力等，盼以「地球力」彰顯地球在有形、無形間皆提供萬物許多能源與能量。

「首先希望邀請全民來淨街！」沈志修說，環境部與各地方政府將於19日共同主辦「Team Planet 挺地球Go淨!」全民淨街行動，號召人壽保險商業同業公會、國際青年商會、慈濟基金會、全家便利商店、環保志（義）工、水環境巡守志工淨街，民眾可響應活動，也可就近清理住家周遭髒亂點。

闖關抽獎科普淨零

20日環境部、臺北市政府與慈濟基金會在臺北市大安森林公園合辦的「綠能行動愛地球，蔬食無痕家庭日」，並以能源為主軸，邀請中研院、能源署、臺北市環保局、台電等單位擺攤、舉行闖關活動，民眾可藉由闖關遊戲更加認識能源，闖關後還能參加抽獎。

家庭日的舞台區還有「親子舞台劇」、「慕尼黑國際兒童影展影片」、「打擊樂演出」、「齊柏林看見臺灣影片賞析」等多樣感官體驗，晚上還可以觀賞螢火蟲；22日地球日當天，環境部將推出以推廣淨零綠生活為主題的「綠動童心超有戲」繪本短劇首場公演，盼透過演出，傳遞節約能源、低碳交通等環保觀念。

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