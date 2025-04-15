教養子女不當施虐 專家建議「停看聽」

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
衛福部15日邀請專家分享教養小孩經驗，盼家長多點耐心、建立親子相處模式，了解嬰幼兒背後哭鬧原因。（中央社）
衛福部15日邀請專家分享教養小孩經驗，盼家長多點耐心、建立親子相處模式，了解嬰幼兒背後哭鬧原因。（中央社）

「家長對嬰幼兒容易因教導作息不順而施虐，應該建立正確教養模式！」衛福部15日舉行記者會，邀請教養專家分享照顧嬰幼兒建議。教養專家楊珮璉盼家長以「停」、「看」與「聽」，並能適當表達壓力與尋求支援，以減少教養產生的不耐；柚子醫師陳木榮則盼家長學習情緒管理，若親子可能有特殊疾病，也要盡快就醫諮詢。

家長欠缺教養知能

衛福部保護司司長張秀鑾表示，根據統計，我國近年嬰幼兒受虐比率約為千分之二，已成長為五年前的1.2倍，這些案件超過9成發生在家庭內，施虐者則有8成是父母，遭受不當對待類型則以身體不當對待或疏忽照顧為多，顯示嬰幼兒不當對待大多發生於受家長照顧管教期間。

發生原因則以處理嬰幼兒生活規範、作息、飲食問題占52%最高，其次為不耐嬰幼兒哭鬧（18%）、獨留及教養知能不足（15%）等，這與現場育有6歲以下孩童家長代表所陳述最頭痛的育兒情境不謀而合，顯示如何因應及管教嬰幼兒的日常生活作息、飲食如廁、規範建立、頻繁哭鬧等，是挑戰家長的難題。

理解哭鬧背後原因

台灣適性發展促進會楊珮璉副秘書長分享說，無論是產後憂鬱的新手媽媽、全職照顧卻因孩子作息問題爆炸的家長，透過「停-停止自責、看-看見孩子的需求與發展、聽-聽取正向建議與支持」3步驟，可逐步建立親子相處與孩子的作息行為模式，也適時表達照顧壓力與尋求定時支援，而重拾教養的信心。

醫師陳木榮（柚子醫師）則建議家長，可以從認識自己的寶寶做起，理解哭鬧跟行為背後表達的需求，並學習及實踐相關育兒親職及情緒管理技巧，當孩子或家長有特殊身心病徵時，也應積極向外尋求治療。衛福部期待，家長能理解及尊重每個孩子不同的需求與發展，用適切的方式回應及對待他們。

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