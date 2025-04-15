台灣超高齡來襲 專家：借鏡日本健康保險經驗

受到少子化影響，未來勞動人口會愈來愈少，加上超高齡社會，台灣愈晚出生的新世代，可能扛不起健保未來。全民健保邁入第30年，面臨改革的重要關鍵時刻，台北醫學大學管理學院與日本醫療顧問「株式會社日本經營」今天舉辦台日醫療合作論壇，交流兩國的健保制度、醫院經營與數位醫療發展。

北醫大管理學院院長郭乃文表示，台灣與日本的醫療體系都面臨相同的挑戰，包含人口高齡化、醫療人員不足。而超高齡社會引發的醫療照護需求與費用急速增加，雖然兩國都有完整的全民健保，台灣雖尚無長照保險，應站在宏觀及長遠的角度來看，建構財源穩定、完善永續的財務制度。

北醫大衛生福利政策研究中心主任李伯璋說，日本醫療照護做得非常好，包括分級制度嚴格、社會保障制度健全。綜觀國內目前的困境，台灣全民健保面臨醫療資源總額上限、慢性病長期用藥浪費與醫療人力壓力等挑戰。他認為，應透過合理部分負擔、分級醫療、教育扎根實現系統韌性。

李伯璋指出，日本正逐步調整老年醫療負擔制度，應對未來養老服務問題，台灣也應該針對人口老化調整財務分擔機制。例如，近年藥費支出占比上升，診療費與處置費占比下降，需檢討費用結構與資源配置。他說，台灣健保支出有70%為門診輕症、30%為急重症治療，代表點值低落、亂象漸生。

李伯璋認為，台灣健保便宜又大碗，長期扭曲成本結構，恐造成醫療品質的下降。這部分可借鏡日本「漸進式部分負擔改革」的經驗，政府應重新檢視醫療人員的工作條件、報酬與健保制度永續性的動態關係，並全面推行「按績效給付」（pay-for-performance）制度，同時納入合理的使用者分擔費用策略。

株式會社日本經營課長近藤瑛佑表示，日本擁有世界最高平均壽命，得益於全民健保制度（UHC）、自由就醫高度可近性。但因為高齡化與勞動力萎縮，醫療體系面臨財政與人力資源瓶頸，日本醫療體系同樣面臨財政與人力不足的瓶頸，醫療界也掀起改革風氣。

近藤瑛佑分析，日本一年約有47兆日圓的醫療支出，依賴結構性評價方式，如醫療人力配置等設計診療報酬，導致效率受限。目前推動中的「地域醫療構想」與DPC/PDPS支付制度旨在整合病床功能、改善住院醫療與推動早期出院，但仍受限於退場機制不足與制度更新速度緩慢。