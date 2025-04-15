川普滴酒不沾、不抽菸 健檢結果醫師驚艷 僅1點需留意

78歲的美國前總統川普（Donald Trump）近日公布健檢報告，不只聽力正常、認知功能拿下滿分，生理檢測數據也極佳。醫師分析，川普的健檢報告結果相當不錯，比他上個擔任總統任期時的健檢數據更亮眼，川普曾說，他加上滴酒不沾也不抽菸，讓他遠離癌症風險，不過這次健檢結果，唯有體重管理需要稍微注意。

川普的健檢報告內容包含，身高190.5公分、體重101.6公斤、血壓為128／74毫米汞柱（mmHg）、心跳每分鐘62 次、壞膽固醇（LDL）51mg／dL、好膽固醇（HDL）77mg／dL、總膽固醇140 mg/dL、三酸甘油酯（TG）56 mg／dL、空腹血糖89.7mg／dL，糖化血色素（HbA1c）5.2％。

新光醫院家庭醫學科醫師柳朋馳指出，川普上一次公布健檢報告，是在他71歲時，當時總膽固醇高達223mg／dL，此次已大幅下降到140mg／dL，初步分析是在醫療團隊建議及降膽固醇藥物使用下，表現非常不錯。在壞膽固醇僅有51mg／dL，不論是心血管疾病初級預防或是已經發生過重大心血管疾病得次級預防標準來看都達到標準。

根據外媒報導，川普過去曾說過，自己不喝酒、不抽菸、不吸毒。不飲酒的原因是他的哥哥因酗酒導致酒精中毒，43歲就過世，川普的哥哥曾告誡他「不要喝酒，會毀了自己」，他也發現，自己喝酒後會失控，從此就遠離酒精。而2015年時，川普也曾說過自己不抽菸，原因是抽菸看上去「不太好看」。

柳朋馳說，酒精與口腔癌、肝癌、胃癌、大腸直腸癌、乳癌等相關，不只降低罹癌風險，也避免長期使用酒精恐會造成認知異常、辨識能力減弱、記憶力消退等。

川普日前在認知功能評估拿下滿分30分，柳朋馳指出，相關測試顯示川普有能力去判斷決策，搭配上身體檢查整體結果相當不錯，並沒有顯著異常。

不過，整份健康檢查報告中，柳朋馳說，唯一稍微留意的是肥胖，先前外媒曾報導川普一天可喝12罐可樂，他雖然不抽菸、不喝酒，但喜歡吃速食，高油的漢堡、薯條、炸雞，再搭配高糖的可樂，十足的美式飲食，是他平時最愛的選擇，目前他的體重過百，恐需要格外注意，肥胖會增加身體的負擔，也是許多慢性疾病的原因。