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戴上Apple Watch動起來！「這1天」完成任務有機會獲得限量徽章別針

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
4月24日，Apple Watch使用者圓滿3個「活動記錄」圓圈即可獲得限量版獎章，以及適用於「訊息」的10款動畫貼圖和1枚動態徽章。圖／蘋果提供
4月24日，Apple Watch使用者圓滿3個「活動記錄」圓圈即可獲得限量版獎章，以及適用於「訊息」的10款動畫貼圖和1枚動態徽章。圖／蘋果提供

Apple Watch使用者準備接招！蘋果宣布將於4月24日舉辦「Global Close Your Rings Day」，鼓勵全球Apple Watch使用者完成3個「活動記錄」圓圈，即可獲得限量獎章與能在訊息App使用的動畫貼圖，完成這項任務的顧客還可至全球各地Apple零售店索取限量的特別徽章別針，並以 #CloseYourRings 在社群上分享成果。這是不是已經激起你的挑戰慾了呢！

Apple Watch結合先進感測技術，提供睡眠、心臟健康、月經週期等多項健康資訊，推出10年來持續陪伴使用者追求更健康的生活方式。蘋果營運長Jeff Williams表示：「Apple Watch改變了人們參與健身與健康的方式，『活動記錄』圓圈激勵無數人每天多動一點，甚至改變整體健康軌跡。」

蘋果與布萊根婦女醫院及美國心臟協會合作的Apple Heart and Movement Study最新研究分析指出，經常完成活動圓圈的使用者，在睡眠、心臟健康與心理健康方面皆表現更佳。超過14萬名參與者提供之資料所進行的最新研究顯示，此群體夜間頻繁醒來的機率降低48%、靜止心率過高的機率下降73%、壓力偏高的比率則少57%。

Apple Watch的「活動記錄」app鼓勵使用者針對消耗的動態卡路里、完成的輕快活動分鐘數，以及每小時至少站立1分鐘的時數，達成個人每日目標，圓滿「活動」、「運動」與「站立」3大圓圈。搭配「體能訓練」app，更可追蹤跑步、自行車、游泳、健行等活動，提供進階健身指標。透過「活動記錄」挑戰和分享功能保持動力，並藉由每週摘要與趨勢追蹤進度，監測訓練負荷、有氧適能與心肺恢復等關鍵健身指標。另外，Apple Watch搭配「健康」App，還可以追蹤睡眠狀況、獲得心臟健康洞察資料、紀錄月經週期、管理用藥、監測環境噪音等多項健康資訊。

為了推廣透過日常運動追求更健康的生活，4月24日當天，所有Apple Watch使用者只要完成3個「活動記錄」圓圈，即可獲得「Global Close Your Rings Day」限量特別獎章。圖／蘋果提供
為了推廣透過日常運動追求更健康的生活，4月24日當天，所有Apple Watch使用者只要完成3個「活動記錄」圓圈，即可獲得「Global Close Your Rings Day」限量特別獎章。圖／蘋果提供
Apple Watch上的「體能訓練」app讓使用者能追蹤各種類型的運動，透過訓練量指標深入掌握訓練的強度和時間長期下來對使用者身體的影響。「生命徵象」app則能讓Apple Watch使用者快速閱覽關鍵健康指標，藉此更加了解自身的健康狀況。圖／蘋果提供
Apple Watch上的「體能訓練」app讓使用者能追蹤各種類型的運動，透過訓練量指標深入掌握訓練的強度和時間長期下來對使用者身體的影響。「生命徵象」app則能讓Apple Watch使用者快速閱覽關鍵健康指標，藉此更加了解自身的健康狀況。圖／蘋果提供
相較於很少完成「活動記錄」圓圈的使用者，經常圓滿畫圈的使用者在睡眠、心臟健康、壓力指數的表現都更好。圖／蘋果提供
相較於很少完成「活動記錄」圓圈的使用者，經常圓滿畫圈的使用者在睡眠、心臟健康、壓力指數的表現都更好。圖／蘋果提供

Watch 使用者 睡眠

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