戴上Apple Watch動起來！「這1天」完成任務有機會獲得限量徽章別針
Apple Watch使用者準備接招！蘋果宣布將於4月24日舉辦「Global Close Your Rings Day」，鼓勵全球Apple Watch使用者完成3個「活動記錄」圓圈，即可獲得限量獎章與能在訊息App使用的動畫貼圖，完成這項任務的顧客還可至全球各地Apple零售店索取限量的特別徽章別針，並以 #CloseYourRings 在社群上分享成果。這是不是已經激起你的挑戰慾了呢！
Apple Watch結合先進感測技術，提供睡眠、心臟健康、月經週期等多項健康資訊，推出10年來持續陪伴使用者追求更健康的生活方式。蘋果營運長Jeff Williams表示：「Apple Watch改變了人們參與健身與健康的方式，『活動記錄』圓圈激勵無數人每天多動一點，甚至改變整體健康軌跡。」
蘋果與布萊根婦女醫院及美國心臟協會合作的Apple Heart and Movement Study最新研究分析指出，經常完成活動圓圈的使用者，在睡眠、心臟健康與心理健康方面皆表現更佳。超過14萬名參與者提供之資料所進行的最新研究顯示，此群體夜間頻繁醒來的機率降低48%、靜止心率過高的機率下降73%、壓力偏高的比率則少57%。
Apple Watch的「活動記錄」app鼓勵使用者針對消耗的動態卡路里、完成的輕快活動分鐘數，以及每小時至少站立1分鐘的時數，達成個人每日目標，圓滿「活動」、「運動」與「站立」3大圓圈。搭配「體能訓練」app，更可追蹤跑步、自行車、游泳、健行等活動，提供進階健身指標。透過「活動記錄」挑戰和分享功能保持動力，並藉由每週摘要與趨勢追蹤進度，監測訓練負荷、有氧適能與心肺恢復等關鍵健身指標。另外，Apple Watch搭配「健康」App，還可以追蹤睡眠狀況、獲得心臟健康洞察資料、紀錄月經週期、管理用藥、監測環境噪音等多項健康資訊。
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