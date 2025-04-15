近5年嬰幼兒受虐比率激增 衛福部公布家長「抓狂」原因

台灣少子化問題嚴重，已有孩子的家長更常面臨帶養孩子的困境。衛福部保護司今公布最新統計，近5年在少子化趨勢下，國內嬰幼兒受虐比率仍持續增加，2024年為5年前的1.2倍，每年約2000名嬰幼兒受虐，超過9成3為家內案件。專家表示，父母照顧孩子時，應多理解孩子需求，並調整日夜作息，以降低孩子哭鬧，父母在責罵、處罰前，更應先深呼吸且多加考慮。

衛福部保護司司長張秀鴛表示，近5年國內嬰幼兒受虐比率持續上升，自2020年2.26‰、2021年2.30‰、2022年2.64‰，上升至2023年2.99‰最高，2024年則略為降至2.65‰，但比率仍為5年前的1.2倍，其中9成3案件為家內事件，施虐者以父母占比84%最高。其次是祖父母等親屬占12%、父母同居人4%。其餘7%為家外事件，多發生在托育照顧場域。

張秀鴛說，在遭受不當對待類型，最高為身體不當對待占49%，其次是疏忽照顧占44%，言語暴力占8%。她說，身體不當對待情形，包括孩子不斷哭鬧，家長一時失控徒手打孩子巴掌，或是搖晃嬰兒等；疏忽照顧則有獨留、營養不良、未就醫等。

張秀鴛指出，統計進一步分析，造成家長「抓狂」原因，以生活規範、作息、飲食問題為大宗，占比高達52%，如「孩子晚上不睡覺，是在整我嗎？」、「才剛換尿布又漏尿（便），訓練半天還是弄在褲子上」、「孩子玩具亂丟，叫他收拾也不收拾」、「帶孩子外出，總是亂衝亂撞，講都講不聽」等。

張秀鴛說，多年前，國內曾發生一起家庭悲劇，一名新手媽媽幫孩子洗澡時，孩子在浴盆裡大便，但由於洗澡前，媽媽已讓孩子大便，但沒想到孩子還是漏便了，當場情緒失控把孩子打到昏厥，最後送醫不治，父母在照顧孩子常承受巨大壓力出現「抓狂」行為。

另，造成家長「抓狂」的原因還包括，孩子不耐哭鬧占18%、獨留孩子等教養知能不足占15%、家長衝突波及占8%、家長精神及藥酒癮占5%、家庭照顧壓力占2%。

「每一個人都是當了爸媽，才開始學習如何當爸媽。」台灣適性發展促進會副秘書長楊珮璉說，常見新手媽媽於坐月子期間獨自照顧寶寶，無法安心入睡、情緒焦慮，但長輩總是回應「帶孩子就是如此」，感受遭到忽略。建議媽媽與孩子應有規律的日夜作息，可以減少孩子哭鬧，媽媽也要學會情緒表達與自我照顧，重拾育兒信心與動力，並重新詮釋長輩觀念，理解育兒有多元方式。

楊珮璉給予照顧孩子的父母「停、看、聽」三個建議，停是「停止自責」，看是「看見孩子的需求，建立規律生活作息」，聽是「多聽正向建議與支持」。

柚子小兒科診所院長陳木榮表示，父母照顧孩子時，應多認識自己及孩子，理解孩子哭鬧背後的原因，並增加教養知能，避免孩子發生意外，同時理解自己罵孩子、處罰孩子的情緒來源，是對孩子犯錯或其他事情不滿。他建議，父母做出責罵、處罰孩子前，應先深呼吸且多加考慮，並應著重四大原則為溝通、耐心、堅持、時間，當照顧壓力大時，也應尋求長輩協助及醫療諮詢。

陳木榮說，近日診所內一名醫師被家長投訴看診太慢，經了解，該名醫師看一位病人花了70分鐘，原來是一名媽媽面對孩子發展遲緩在診間爆哭，醫師為了平復媽媽的心情，耽誤了後續的病人，建議家長在面對養育孩子過程，時常出現各類問題，尤其是有特殊病症時，應積極向外尋求治療。、

張秀鴛說，保護司目前有實體社福中心、家庭教育中心、親子館及線上學習資源等，讓家長在面臨困難、崩潰的邊緣時，有求助的管道。

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