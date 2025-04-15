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85歲翁因病住院 下床跌倒再添骨折

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
住院期間，護理師會教導病友和家屬如何使用服務鈴，並強調病友下床要注意哪些情形。圖／衛福部桃園醫院提供
住院期間，護理師會教導病友和家屬如何使用服務鈴，並強調病友下床要注意哪些情形。圖／衛福部桃園醫院提供

85歲的何先生因病住院治療，由家屬擔任主要照護者，日前夜間自行下床想走到廁所，因步態不穩跌倒，左肩著地後出現劇烈疼痛，經檢查確認為左側肱骨粉碎骨折

衛福部桃園醫院指出，這起意外不僅提醒醫療機構要持續強化跌倒防範機制，家屬與病人也要提升警覺，落實醫病合作才能打造更安全的住院環境。

桃園醫院神經內科醫師王韋翔指出，跌倒意外不僅傷害病人，也凸顯病人住院期間跌倒風險的嚴重，住院病人的跌倒風險來自多重因素，包括年齡、身體狀況、跌倒方式與位置，每一項都可能轉化為嚴重後果，必須高度重視。

王韋翔說明，老年病患跌倒後常見的傷害包括骨折與頭部外傷，其中骨質疏鬆者更容易發生髖骨，或手腕等部位骨折，若頭部撞擊則可能導致腦震盪，甚至引發顱內出血。此外，跌倒造成的外傷若未妥善清潔處理，也可能感染，嚴重者發展成敗血症；更甚者，一次嚴重跌倒可能導致病患活動能力明顯下降，甚至留下永久性行動障礙。

王韋翔提醒，跌倒也會使心理層面受影響，患者因跌倒產生恐懼、焦慮，降低活動意願，進一步導致肌力退化與健康惡化，進而延長住院時間並增加醫療成本。

護理師謝乙葳說，跌倒是住院病人常見且不容忽視的安全問題，尤其老年病患、行動不便者風險更高。要能有效預防跌倒需從多方面著手，首先是入院就做跌倒風險評估，項目涵蓋年齡、疾病史、藥物使用、行動與視力狀況、認知能力等，將病人分級為高、中、低風險，並依風險等級制定個別化照護計畫。

對於高風險病人，護理人員會加強衛教，與照顧者約定不可讓病人單獨行動，如需離開或協助沐浴，務必提前通知護理師，並教導病人使用呼叫鈴求援。

在環境安全方面，護理團隊要求三班照顧人員維護病室整潔，清除通道障礙，夜間留設夜燈，保持病房與衛浴地面乾燥，避免濕滑，並調整病床高度至病人易上下的位置，床邊設置扶手、衛浴間加裝防滑墊與扶手等措施，盡可能降低跌倒風險。

病人與家屬的安全教育也是預防關鍵。護理人員會教導病人正確使用呼叫鈴，並提醒起身時動作需緩慢，先坐後站，以預防姿勢性低血壓造成的跌倒，同時透過定期衛教，提升對跌倒風險的警覺。

此外，醫護團隊也會定時巡視病房，尤其夜間與清晨，加強對行動不便病人的協助與監護，從如廁、沐浴到步行活動，全程提供安全引導。對於高風險個案，會安排密集觀察與即時協助，務求將跌倒風險降至最低。

風險 骨折 骨質疏鬆

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